Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина – Азербайджан: Букмекеры оценили шансы на победу Украины
Чемпионат мира
13 октября 2025, 19:31 | Обновлено 13 октября 2025, 19:36
278
0

Украина – Азербайджан: Букмекеры оценили шансы на победу Украины

Вероятность победы Украины оценивается почти в 80%

13 октября 2025, 19:31 | Обновлено 13 октября 2025, 19:36
278
0
Украина – Азербайджан: Букмекеры оценили шансы на победу Украины

Наконец-то дождались! В пятницу сборная Украины обыграла Исландию в гостях со счетом 5:3 и сделала большой шаг к выходу из группы. Но расслабляться рано — сегодня команду Реброва ждет игра с Азербайджаном и здесь мы также не имеем права на ошибку. Вместе с Favbet оцениваем шансы Украины на победу.

Матч с Исландией – это были настоящие эмоциональные качели для украинских болельщиков. Радость, разочарование, потом снова радость, потом еще большее разочарование, и в конце концов так важна и долгожданная победа. Когда Украина потеряла преимущество в два мяча и позволила исландцам сравнять счет, многие в мыслях уже смирились с тем, что на чемпионат мира мы точно не попадем. Но голы Калюжного и Очеретько в конце игры все же склонили чашу весов в пользу желто-синих.

Ну, а настоящим героем матча стал Руслан Малиновский. Он больше года не играл за сборную из-за травмы, но когда вернулся, сразу стало ясно, что именно его мастерства, опыта и умения оказаться в правильном месте в правильное время нам и не хватало. Ну и конечно, фирменных дальних ударов, которыми Малиновский всегда славился и в очередной раз продемонстрировал против исландцев.

Итак, 5:3 Украина опережает Исландию, и теперь все в наших руках. Для того чтобы занять второе место, нашей команде достаточно просто не проиграть Исландии в ноябре в номинально домашнем матче. Но до этого нужно еще обязательно взять три очка с Азербайджаном. Эксперты Favbet считают, что нашей команде это вполне по силам и отдают ей большое преимущество. На победу Украины коэффициент 1.25, на ничью 6.7 и на Азербайджан коэффициент аж 12.5.

То есть вероятность победы Украины оценивается почти в 80%. Но 80 процентов – это не 100. И свое преимущество в классе и мастерстве еще нужно доказать на поле. Месяц тому назад нашей команде это не удалось, оборону Азербайджана оказалось очень сложно взламывать, а на мяч Судакова азербайджанцы ответили голом с пенальти. 1:1 — результат, не удовлетворивший нас тогда, и точно никак не может удовлетворить и сейчас. Сборную Украины в этой игре устроит победа и будем надеяться, что на этот раз обойдется без сенсаций. Понедельник, 21:45, включаем матч и поддерживаем наших вместе!

21+ ООО «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ». Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выда 05.04.2021, с переменами.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

По теме:
Тоттенхэм запускает киберспортивный проект в США
Склоним головы. 23-летний воспитанник Вереса погиб на Херсонщине
Склоним головы. Воспитанник киевского Динамо погиб на Запорожье
футбол чемпионат мира
Виталий Петровский
Виталий Петровский Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 13 октября 2025, 15:31 98
Украина – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Украина – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

«Игра против Исландии ничего не будет стоить, если мы не победим в следующем матче»

Григорчук выбрал кипера на игру с Азербайджаном после ошибки Трубина
Футбол | 13 октября 2025, 19:05 0
Григорчук выбрал кипера на игру с Азербайджаном после ошибки Трубина
Григорчук выбрал кипера на игру с Азербайджаном после ошибки Трубина

Известный тренер считает, что несмотря на ошибку, играть будет Анатолий Трубин

Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
Футбол | 13.10.2025, 06:59
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
Синчук сказал всю правду о своей дисквалификации на чемпионате мира
Футбол | 13.10.2025, 11:33
Синчук сказал всю правду о своей дисквалификации на чемпионате мира
Синчук сказал всю правду о своей дисквалификации на чемпионате мира
Стародубцева одолела Путинцеву и пробилась в 1/8 финала пятисотника в Нинбо
Теннис | 13.10.2025, 12:47
Стародубцева одолела Путинцеву и пробилась в 1/8 финала пятисотника в Нинбо
Стародубцева одолела Путинцеву и пробилась в 1/8 финала пятисотника в Нинбо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 5
Футбол
Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
11.10.2025, 17:00 19
Футбол
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
12.10.2025, 01:23 2
Футбол
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
11.10.2025, 16:11 11
Теннис
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
12.10.2025, 08:55 4
Футбол
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
12.10.2025, 16:11 2
Футбол
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
12.10.2025, 18:55 53
Футбол
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
11.10.2025, 18:55 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем