Украина – Азербайджан: Букмекеры оценили шансы на победу Украины

Наконец-то дождались! В пятницу сборная Украины обыграла Исландию в гостях со счетом 5:3 и сделала большой шаг к выходу из группы. Но расслабляться рано — сегодня команду Реброва ждет игра с Азербайджаном и здесь мы также не имеем права на ошибку. Вместе с Favbet оцениваем шансы Украины на победу.

Матч с Исландией – это были настоящие эмоциональные качели для украинских болельщиков. Радость, разочарование, потом снова радость, потом еще большее разочарование, и в конце концов так важна и долгожданная победа. Когда Украина потеряла преимущество в два мяча и позволила исландцам сравнять счет, многие в мыслях уже смирились с тем, что на чемпионат мира мы точно не попадем. Но голы Калюжного и Очеретько в конце игры все же склонили чашу весов в пользу желто-синих.

Ну, а настоящим героем матча стал Руслан Малиновский. Он больше года не играл за сборную из-за травмы, но когда вернулся, сразу стало ясно, что именно его мастерства, опыта и умения оказаться в правильном месте в правильное время нам и не хватало. Ну и конечно, фирменных дальних ударов, которыми Малиновский всегда славился и в очередной раз продемонстрировал против исландцев.

Итак, 5:3 Украина опережает Исландию, и теперь все в наших руках. Для того чтобы занять второе место, нашей команде достаточно просто не проиграть Исландии в ноябре в номинально домашнем матче. Но до этого нужно еще обязательно взять три очка с Азербайджаном. Эксперты Favbet считают, что нашей команде это вполне по силам и отдают ей большое преимущество. На победу Украины коэффициент 1.25, на ничью 6.7 и на Азербайджан коэффициент аж 12.5.

То есть вероятность победы Украины оценивается почти в 80%. Но 80 процентов – это не 100. И свое преимущество в классе и мастерстве еще нужно доказать на поле. Месяц тому назад нашей команде это не удалось, оборону Азербайджана оказалось очень сложно взламывать, а на мяч Судакова азербайджанцы ответили голом с пенальти. 1:1 — результат, не удовлетворивший нас тогда, и точно никак не может удовлетворить и сейчас. Сборную Украины в этой игре устроит победа и будем надеяться, что на этот раз обойдется без сенсаций. Понедельник, 21:45, включаем матч и поддерживаем наших вместе!

