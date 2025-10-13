Ассистент Ротаня в Полесье сделал прогноз на матч Украина – Азербайджан

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
13 октября 2025, 18:34 | Обновлено 13 октября 2025, 18:40
Алексей Антонов не сомневается в победе украинской команды

УАФ

Бывший игрок сборной Украины, а ныне помощник тренера житомирського «Полесья», Алексей Антонов рассказал о предстоящем матче квалификации чемпионата мира между сборными Украины и Азербайджана.

Экс-футболист высказался о настрое украинской команды и сделал прогноз на будущую дуэль.

«В Украине ожидания, что наша сборная сегодня выиграет. Будем надеяться на победу. Конечно, всегда есть опасность. Сейчас все умеют играть. Надо настраиваться на максимум против всех. Ко всем соперникам нужно серьезно относиться.

Думаю, тренерский штаб Сергея Реброва сделал правильный анализ после первой игры в Баку и не допустит очередной сенсации. Сборная Азербайджана – хорошая команда, и не стоит ждать легкой победы.

В целом, Азербайджан непростой соперник для Украины. Я не силен в прогнозах, но думаю, сегодня победим со счетом 2:0», - заявил Антонов.

Матч между сборными состоится 13 октября в Кракове, начало поединка – в 21:45.

сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан Алексей Антонов Полесье Житомир
Андрей Витренко Источник: Azerisport.com
