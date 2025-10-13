5 голов за 3 матча. Сборная Италии потеряла бомбардира перед матчем
Мойзе Кин из-за травмы покинет команду
Федерация футбола Италии сообщила, что национальная команда не сможет рассчитывать на 25-летнего нападающего «Фиорентины» Мойзе Кина в матче против Израиля.
Футболист получил повреждение правой лодыжки в победном поединке против Эстонии (3:1), который состоялся 11 октября в Таллине.
В ближайшее время Кин покинет расположение сборной и вернется в лагерь своего клуба.
В нынешнем сезоне нападающий провел семь матчей на клубном уровне, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи. При этом за сборную Италии с сентября он сыграл три поединка, отметившись пятью забитыми мячами.
