  5 голов за 3 матча. Сборная Италии потеряла бомбардира перед матчем
Чемпионат мира
13 октября 2025, 17:39 | Обновлено 13 октября 2025, 17:56
5 голов за 3 матча. Сборная Италии потеряла бомбардира перед матчем

Мойзе Кин из-за травмы покинет команду

Getty Images/Global Images Ukraine. Мойзе Кин

Федерация футбола Италии сообщила, что национальная команда не сможет рассчитывать на 25-летнего нападающего «Фиорентины» Мойзе Кина в матче против Израиля.

Футболист получил повреждение правой лодыжки в победном поединке против Эстонии (3:1), который состоялся 11 октября в Таллине.

В ближайшее время Кин покинет расположение сборной и вернется в лагерь своего клуба.

В нынешнем сезоне нападающий провел семь матчей на клубном уровне, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи. При этом за сборную Италии с сентября он сыграл три поединка, отметившись пятью забитыми мячами.

Мойзе Кин сборная Италии по футболу чемпионат мира по футболу травма сборная Эстонии по футболу Фиорентина чемпионат Италии по футболу Серия A
Андрей Витренко Источник: Федерация футбола Италии
