Дежавю с 2024 годом. Защитнику Ювентуса придется лечь под нож

28-летний центральный защитник «Ювентуса» Бремер прошел медицинское обследование за пределами Италии. Футболист находится во французском Лионе, где врачи оценили состояние здоровья бразильца.

По информации пресс-службы клуба, у Бремера диагностирован разрыв медиального мениска левого колена.

Бразильцу не обойтись без операции, поэтому в ближайшее время защитнику сделают селективную артроскопическую менискэктомию.

В первые месяцы сезона Бремер провел пять матчей на клубном уровне, в которых отметился двумя результативными передачами.

Ранее, в 2024 году, бразилец уже лечил левое колено – тогда защитника прооперировали и он пропустил почти весь сезон.