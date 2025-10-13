Дежавю с 2024 годом. Защитнику Ювентуса придется лечь под нож
Бремеру диагностировали травму левого колена
28-летний центральный защитник «Ювентуса» Бремер прошел медицинское обследование за пределами Италии. Футболист находится во французском Лионе, где врачи оценили состояние здоровья бразильца.
По информации пресс-службы клуба, у Бремера диагностирован разрыв медиального мениска левого колена.
Бразильцу не обойтись без операции, поэтому в ближайшее время защитнику сделают селективную артроскопическую менискэктомию.
В первые месяцы сезона Бремер провел пять матчей на клубном уровне, в которых отметился двумя результативными передачами.
Ранее, в 2024 году, бразилец уже лечил левое колено – тогда защитника прооперировали и он пропустил почти весь сезон.
