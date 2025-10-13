Скандал в Турции. Вратарь самовольно покинул расположение сборной

Федерация футбола Турции сообщила, что вратарь национальной команды Берке Озер без разрешения покинул ее расположение.

25-летний футболист решил уехать после того, как не попал в заявку на матч квалификации чемпионата мира 2026 против Болгарии (6:1).

В федерации такое поведение игрока «Лилля» назвали «неприемлемым» и подчеркнули, что «дисциплина, уважение и командный дух являются основными принципами, от которых команда никогда не откажется».

После отъезда Озера в состав сборной Турции был вызван Мухаммед Шенгезер из «Истанбул Башакшехира».

Следующий матч турки сыграют 14 октября в 21:45 против Грузии.