Чемпионат Украины13 октября 2025, 15:25
ФОТО. Известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Азербайджана
Украина выбрала синий комплект
13 октября сборная Украины в четвертом туре отбора ЧМ-2026 сыграет против Азербайджана. Украинская национальная команда выбрала на игру синий комплект формы. Вратарь сыграет в зеленом.
Азербайджан выйдет на поле в серой экипировке.
По итогам трех матчей команда Сергея Реброва набрала 4 очка и занимает второе место. Лидирует в квартете Франция с 9 очками, у Исландии 3 пункта, а Азербайджан имеет 1 балл.
