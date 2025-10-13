Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Азербайджана
Чемпионат Украины
13 октября 2025, 15:25 | Обновлено 13 октября 2025, 15:34
811
0

ФОТО. Известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Азербайджана

Украина выбрала синий комплект

13 октября 2025, 15:25 | Обновлено 13 октября 2025, 15:34
811
0
ФОТО. Известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Азербайджана
УАф

13 октября сборная Украины в четвертом туре отбора ЧМ-2026 сыграет против Азербайджана. Украинская национальная команда выбрала на игру синий комплект формы. Вратарь сыграет в зеленом.

Азербайджан выйдет на поле в серой экипировке.

По итогам трех матчей команда Сергея Реброва набрала 4 очка и занимает второе место. Лидирует в квартете Франция с 9 очками, у Исландии 3 пункта, а Азербайджан имеет 1 балл.

По теме:
Сантуш получил впечатляющую сумму за разрыв контракта с АФФА
Милевский предупредил сборную Украины перед матчем против Азербайджана
Самир АЛИЕВ: «Ничья с Украиной в Баку не была случайной»
сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан сборная Азербайджана по футболу фото
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
Футбол | 13 октября 2025, 00:02 6
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо

Тренер не видит в своей тактической схеме Буяльского

Ставка на Малиновского. Экс-игрок Шахтера – о матче с Азербайджаном
Футбол | 13 октября 2025, 14:50 0
Ставка на Малиновского. Экс-игрок Шахтера – о матче с Азербайджаном
Ставка на Малиновского. Экс-игрок Шахтера – о матче с Азербайджаном

Эксклюзивное интервью бывшего футболиста Максима Белого для Sport.ua

Стиль – ничто, результат – все
Футбол | 13.10.2025, 11:23
Стиль – ничто, результат – все
Стиль – ничто, результат – все
Иван ГЕЦКО: «Он должен выйти против Азербайджана вместо Ваната»
Футбол | 12.10.2025, 19:52
Иван ГЕЦКО: «Он должен выйти против Азербайджана вместо Ваната»
Иван ГЕЦКО: «Он должен выйти против Азербайджана вместо Ваната»
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
Футбол | 12.10.2025, 16:11
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
12.10.2025, 18:55 51
Футбол
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
11.10.2025, 11:12 3
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
11.10.2025, 13:11 7
Футбол
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
13.10.2025, 02:21 1
Бокс
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
11.10.2025, 21:15
Бокс
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
11.10.2025, 08:33 4
Футбол
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем