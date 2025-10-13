ФОТО. Известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Азербайджана

13 октября сборная Украины в четвертом туре отбора ЧМ-2026 сыграет против Азербайджана. Украинская национальная команда выбрала на игру синий комплект формы. Вратарь сыграет в зеленом.

Азербайджан выйдет на поле в серой экипировке.

По итогам трех матчей команда Сергея Реброва набрала 4 очка и занимает второе место. Лидирует в квартете Франция с 9 очками, у Исландии 3 пункта, а Азербайджан имеет 1 балл.