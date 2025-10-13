Украина в 15-й раз сыграет официальный матч в Польше

Уже сегодня сборная Украины матчем против сборной Азербайджана в польском Кракове продолжит отборочный цикл к чемпионату мира 2026 года.

В 15-й раз в своей истории Украина сыграет официальный матч в Польше.

9 раз сборная Украины была хозяином матчей, еще 5 раз – как гости в матчах против польской сборной.

Краков в третий раз станет домашним городом сборной Украины.

Города Польши, в которых Украина играла официальные матчи (с учетом сегодняшней игры)

4 – Вроцлав

3 – Лодзь, Краков

2 – Хожув, Варшава

1 – Познаний

Матчи сборной Украины в Польше