Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина в 15-й раз сыграет официальный матч в Польше
Чемпионат мира
13 октября 2025, 12:57 |
116
0

Украина в 15-й раз сыграет официальный матч в Польше

Краков станет городом, который примет матч сборной против Азербайджана

13 октября 2025, 12:57 |
116
0
Украина в 15-й раз сыграет официальный матч в Польше
Getty Images/Global Images Ukraine

Уже сегодня сборная Украины матчем против сборной Азербайджана в польском Кракове продолжит отборочный цикл к чемпионату мира 2026 года.

В 15-й раз в своей истории Украина сыграет официальный матч в Польше.

9 раз сборная Украины была хозяином матчей, еще 5 раз – как гости в матчах против польской сборной.

Краков в третий раз станет домашним городом сборной Украины.

Города Польши, в которых Украина играла официальные матчи (с учетом сегодняшней игры)

  • 4 – Вроцлав
  • 3 – Лодзь, Краков
  • 2 – Хожув, Варшава
  • 1 – Познаний

Матчи сборной Украины в Польше

  • 2001: КЧС, Хожув, Польша – Украина – 1:1
  • 2010: ТМ, Лодзь, Польша – Украина – 1:1
  • 2013: КЧС, Варшава, Польша – Украина – 1:3
  • 2016: КЧС, Краков, Украина – Косово – 3:0
  • 2020: ТМ, Хожув, Польша – Украина – 2:0
  • 2022: ЛН, Лодзь, Украина – Армения – 3:0
  • 2022: ЛН, Лодзь, Украина – Ирландия – 1:1
  • 2022: ЛН, Краков, Украина – Шотландия – 0:0
  • 2023: КЧЕ, Вроцлав, Украина – Англия – 1:1
  • 2024: КЧЕ, Вроцлав, Украина – Исландия – 2:1
  • 2024: ТМ, Варшава, Польша – Украина – 3:1
  • 2024: ЛН, Познань, Украина – Грузия – 1:0
  • 2024: ЛН, Вроцлав, Украина – Чехия – 1:1
  • 2025: КЧС, Вроцлав, Украина – Франция – 0:2
  • 2025: КЧС, Краков, Украина – Азербайджан.
По теме:
Исландия – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Отбор на ЧМ-2026. 21 сборная уже вышла на чемпионат мира
Северная Ирландия – Германия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу статистика ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
Футбол | 13 октября 2025, 06:59 11
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть

Андрей Лунин хочет покинуть «Реал»

«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
Футбол | 12 октября 2025, 16:29 9
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике

Низар Кинселла поделился информацией об украинце

Гармаш и Рыбалка? Рябоконь планирует забрать игроков Лесного у Левый Берег
Футбол | 13.10.2025, 14:14
Гармаш и Рыбалка? Рябоконь планирует забрать игроков Лесного у Левый Берег
Гармаш и Рыбалка? Рябоконь планирует забрать игроков Лесного у Левый Берег
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
Футбол | 12.10.2025, 16:11
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
Украина – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 13.10.2025, 13:31
Украина – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Украина – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
11.10.2025, 11:12 3
Футбол
Аргентина на высоте. Определена первая полуфинальная пара на ЧМ-2025 U-20
Аргентина на высоте. Определена первая полуфинальная пара на ЧМ-2025 U-20
12.10.2025, 04:39 1
Футбол
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 5
Футбол
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
11.10.2025, 08:33 4
Футбол
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
12.10.2025, 18:55 51
Футбол
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
11.10.2025, 18:55 2
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
11.10.2025, 13:11 7
Футбол
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
13.10.2025, 02:21 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем