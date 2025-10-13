Чемпионат мира13 октября 2025, 12:57 |
116
0
Украина в 15-й раз сыграет официальный матч в Польше
Краков станет городом, который примет матч сборной против Азербайджана
13 октября 2025, 12:57 |
116
0
Уже сегодня сборная Украины матчем против сборной Азербайджана в польском Кракове продолжит отборочный цикл к чемпионату мира 2026 года.
Читайте также:Украина – Азербайджан. Текстовая трансляция матча
В 15-й раз в своей истории Украина сыграет официальный матч в Польше.
9 раз сборная Украины была хозяином матчей, еще 5 раз – как гости в матчах против польской сборной.
Краков в третий раз станет домашним городом сборной Украины.
Города Польши, в которых Украина играла официальные матчи (с учетом сегодняшней игры)
- 4 – Вроцлав
- 3 – Лодзь, Краков
- 2 – Хожув, Варшава
- 1 – Познаний
Матчи сборной Украины в Польше
- 2001: КЧС, Хожув, Польша – Украина – 1:1
- 2010: ТМ, Лодзь, Польша – Украина – 1:1
- 2013: КЧС, Варшава, Польша – Украина – 1:3
- 2016: КЧС, Краков, Украина – Косово – 3:0
- 2020: ТМ, Хожув, Польша – Украина – 2:0
- 2022: ЛН, Лодзь, Украина – Армения – 3:0
- 2022: ЛН, Лодзь, Украина – Ирландия – 1:1
- 2022: ЛН, Краков, Украина – Шотландия – 0:0
- 2023: КЧЕ, Вроцлав, Украина – Англия – 1:1
- 2024: КЧЕ, Вроцлав, Украина – Исландия – 2:1
- 2024: ТМ, Варшава, Польша – Украина – 3:1
- 2024: ЛН, Познань, Украина – Грузия – 1:0
- 2024: ЛН, Вроцлав, Украина – Чехия – 1:1
- 2025: КЧС, Вроцлав, Украина – Франция – 0:2
- 2025: КЧС, Краков, Украина – Азербайджан.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 октября 2025, 06:59 11
Андрей Лунин хочет покинуть «Реал»
Футбол | 12 октября 2025, 16:29 9
Низар Кинселла поделился информацией об украинце
Футбол | 13.10.2025, 14:14
Футбол | 12.10.2025, 16:11
Футбол | 13.10.2025, 13:31
Комментарии 0
Популярные новости
11.10.2025, 11:12 3
12.10.2025, 04:39 1
12.10.2025, 06:23 5
11.10.2025, 08:33 4
12.10.2025, 18:55 51
11.10.2025, 18:55 2
11.10.2025, 13:11 7
13.10.2025, 02:21 1