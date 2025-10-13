Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Прогулка сборной Украины перед игрой с Азербайджаном
Чемпионат мира
13 октября 2025, 13:07
442
0

Матч состоится 13 октября в 21:45 по Киеву

ВИДЕО. Прогулка сборной Украины перед игрой с Азербайджаном
УАФ

Футболисты национальной сборной Украины провели прогулку по польскому городу Кракову накануне матча 4-го тура отбора к чемпионату мира 2026 против Азербайджана.

Поединок состоится на стадионе «МКС Краковия». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ранее главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров объявил заявку на этот поединок.

сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан видео
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
