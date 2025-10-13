Футболисты национальной сборной Украины провели прогулку по польскому городу Кракову накануне матча 4-го тура отбора к чемпионату мира 2026 против Азербайджана.

Поединок состоится на стадионе «МКС Краковия». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ранее главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров объявил заявку на этот поединок.

ВИДЕО. Прогулка сборной Украины перед игрой с Азербайджаном