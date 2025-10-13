Чемпионат мира13 октября 2025, 13:07 |
442
0
ВИДЕО. Прогулка сборной Украины перед игрой с Азербайджаном
Матч состоится 13 октября в 21:45 по Киеву
13 октября 2025, 13:07 |
442
0
Футболисты национальной сборной Украины провели прогулку по польскому городу Кракову накануне матча 4-го тура отбора к чемпионату мира 2026 против Азербайджана.
Поединок состоится на стадионе «МКС Краковия». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ранее главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров объявил заявку на этот поединок.
