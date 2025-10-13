Совет Реброву. Григорчук выбрал форварда на матч против Азербайджана
Специалист советует довериться Артему Довбику
Известный украинский тренер Роман Григорчук выбрал форварда национальной команды на матч против сборной Азербайджана. Специалист хочет увидеть Артема Довбика в стартовом составе «сине-желтых».
– В заявке сборной Украины всего два нападающих. В Исландии со старта играл Ванат, заменивший его Довбик. Стоит ли нам ожидать рокировки в матче против Азербайджана?
– Вполне такой вариант допускаю, потому что, наверное, Украина будет играть с позиции силы в атакующий футбол. И при такой тактике Довбик будет выглядеть на острие атаки к месту, особенно в борьбе на втором этаже, но и Ванат сейчас в хорошей форме. Сменил клуб и чемпионат, но и играет, и забивает, – сказал Григорчук.
Матч Украина – Азербайджан состоится в понедельник, 13 октября. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.
После трех сыгранных матчей национальная сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице. У подопечных Сергея Реброва есть 4 зачетных пункта после трех сыгранных матчей.
