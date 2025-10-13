Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Совет Реброву. Григорчук выбрал форварда на матч против Азербайджана
Чемпионат мира
13 октября 2025, 10:14 |
1

Специалист советует довериться Артему Довбику

ФК ЛНЗ. Роман Григорчук

Известный украинский тренер Роман Григорчук выбрал форварда национальной команды на матч против сборной Азербайджана. Специалист хочет увидеть Артема Довбика в стартовом составе «сине-желтых».

– В заявке сборной Украины всего два нападающих. В Исландии со старта играл Ванат, заменивший его Довбик. Стоит ли нам ожидать рокировки в матче против Азербайджана?

– Вполне такой вариант допускаю, потому что, наверное, Украина будет играть с позиции силы в атакующий футбол. И при такой тактике Довбик будет выглядеть на острие атаки к месту, особенно в борьбе на втором этаже, но и Ванат сейчас в хорошей форме. Сменил клуб и чемпионат, но и играет, и забивает, – сказал Григорчук.

Матч Украина – Азербайджан состоится в понедельник, 13 октября. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

После трех сыгранных матчей национальная сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице. У подопечных Сергея Реброва есть 4 зачетных пункта после трех сыгранных матчей.

Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Микола Унгурян
а може нарешті тренер наважиться і зіграє в 2 форварди? 
з ким як не з Азербайджаном грати в атакувальний футбол
