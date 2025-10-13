Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Григорчук выбрал кипера на игру с Азербайджаном после ошибки Трубина
Чемпионат мира
13 октября 2025, 19:05 | Обновлено 13 октября 2025, 19:09
1443
0

Григорчук выбрал кипера на игру с Азербайджаном после ошибки Трубина

Известный тренер считает, что несмотря на ошибку, играть будет Анатолий Трубин

13 октября 2025, 19:05 | Обновлено 13 октября 2025, 19:09
1443
0
Григорчук выбрал кипера на игру с Азербайджаном после ошибки Трубина
УПЛ. Роман Григорчук

Известный украинский тренер Роман Григорчук рассказал, кто, по его мнению, будет защищать ворота сборной Украины в матче против Азербайджана после ошибки Анатолия Трубина в игре с Исландией

«Что касается вратарской позиции, то, по моему мнению, изменений не должно быть и будет играть Анатолий Трубин», – сказал Григорчук.

Следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана – поединок состоится в понедельник, 13 октября, начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.

По теме:
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
БУРЯК: «Сборная, где играют Забарный и Миколенко, пропускает три мяча»
Ребров был без помощи в игре с Исландией. С Азербайджаном он будет в строю
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Анатолий Трубин Роман Григорчук Украина - Азербайджан сборная Азербайджана по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С курьезным голом. Металлист уступил в матче Первой лиги
Футбол | 13 октября 2025, 17:40 11
С курьезным голом. Металлист уступил в матче Первой лиги
С курьезным голом. Металлист уступил в матче Первой лиги

Последний матч игрового дня Первой лиги

Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
Футбол | 13 октября 2025, 06:59 13
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть

Андрей Лунин хочет покинуть «Реал»

ЛУЧЕСКУ: «Если я не выведу Румынию на ЧМ, оставлю сборную кому-то другому»
Футбол | 13.10.2025, 19:23
ЛУЧЕСКУ: «Если я не выведу Румынию на ЧМ, оставлю сборную кому-то другому»
ЛУЧЕСКУ: «Если я не выведу Румынию на ЧМ, оставлю сборную кому-то другому»
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
Футбол | 12.10.2025, 20:45
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Футбол | 13.10.2025, 06:23
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
11.10.2025, 17:00 19
Футбол
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
11.10.2025, 21:15
Бокс
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
13.10.2025, 02:21 1
Бокс
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
12.10.2025, 12:28 8
Другие виды
Аргентина на высоте. Определена первая полуфинальная пара на ЧМ-2025 U-20
Аргентина на высоте. Определена первая полуфинальная пара на ЧМ-2025 U-20
12.10.2025, 04:39 1
Футбол
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
12.10.2025, 16:29 9
Футбол
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
12.10.2025, 08:12 13
Футбол
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
11.10.2025, 18:55 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем