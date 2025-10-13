Григорчук выбрал кипера на игру с Азербайджаном после ошибки Трубина
Известный тренер считает, что несмотря на ошибку, играть будет Анатолий Трубин
Известный украинский тренер Роман Григорчук рассказал, кто, по его мнению, будет защищать ворота сборной Украины в матче против Азербайджана после ошибки Анатолия Трубина в игре с Исландией
«Что касается вратарской позиции, то, по моему мнению, изменений не должно быть и будет играть Анатолий Трубин», – сказал Григорчук.
Следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана – поединок состоится в понедельник, 13 октября, начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.
10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Последний матч игрового дня Первой лиги
Андрей Лунин хочет покинуть «Реал»