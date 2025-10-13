Григорчук выбрал кипера на игру с Азербайджаном после ошибки Трубина

Известный украинский тренер Роман Григорчук рассказал, кто, по его мнению, будет защищать ворота сборной Украины в матче против Азербайджана после ошибки Анатолия Трубина в игре с Исландией

«Что касается вратарской позиции, то, по моему мнению, изменений не должно быть и будет играть Анатолий Трубин», – сказал Григорчук.

Следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана – поединок состоится в понедельник, 13 октября, начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.