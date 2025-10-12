Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Скрипник подтвердил приезд легионеров. Не помнит фамилию новичка
Украина. Премьер лига
Скрипник подтвердил приезд легионеров. Не помнит фамилию новичка

Заря просматривает двух фланговых полузащитников

ФК Заря. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник подтвердил инсайд Sport.ua, рассказав о двух легионерах, которые находятся на просмотре в луганском клубе.

– Виктор Анатольевич, уже не секрет, что вы просматриваете двух новичков, расскажите, кто это, более подробно. О Марке Томасе какая-никакая информация есть, а кто второй?

– Действительно, мы сейчас просматриваем двух ребят. Оба – фланговые полузащитники, вингеры. У каждого уже была игровая практика в Заре. Марк Томас вчера сыграл первый тайм в матче против Оболони, другой игрок – вторую половину игры.

- Так кто же второй, раскройте секрет?

– Паренек из Нигерии, если я не ошибаюсь, поиграл раньше в чемпионате Саудовской Аравии. Имя у него Узор.

– А фамилия?

– Но это мне нужно было в интервью его записать где-нибудь на бумажке или наколку на руке набить.Сложная фамилия у него.Но в целом он знает английский и у нас нет проблем с коммуникацией, – заявил коуч.

Виктор Скрипник Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
