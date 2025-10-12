Скрипник подтвердил приезд легионеров. Не помнит фамилию новичка
Заря просматривает двух фланговых полузащитников
Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник подтвердил инсайд Sport.ua, рассказав о двух легионерах, которые находятся на просмотре в луганском клубе.
– Виктор Анатольевич, уже не секрет, что вы просматриваете двух новичков, расскажите, кто это, более подробно. О Марке Томасе какая-никакая информация есть, а кто второй?
– Действительно, мы сейчас просматриваем двух ребят. Оба – фланговые полузащитники, вингеры. У каждого уже была игровая практика в Заре. Марк Томас вчера сыграл первый тайм в матче против Оболони, другой игрок – вторую половину игры.
- Так кто же второй, раскройте секрет?
– Паренек из Нигерии, если я не ошибаюсь, поиграл раньше в чемпионате Саудовской Аравии. Имя у него Узор.
– А фамилия?
– Но это мне нужно было в интервью его записать где-нибудь на бумажке или наколку на руке набить.Сложная фамилия у него.Но в целом он знает английский и у нас нет проблем с коммуникацией, – заявил коуч.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный тренер – о Николае Матвиенко
Поединок состоится 12 октября и начнется в 21:45 по Киеву