Скрипник подтвердил приезд легионеров. Не помнит фамилию новичка

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник подтвердил инсайд Sport.ua, рассказав о двух легионерах, которые находятся на просмотре в луганском клубе.

– Виктор Анатольевич, уже не секрет, что вы просматриваете двух новичков, расскажите, кто это, более подробно. О Марке Томасе какая-никакая информация есть, а кто второй?

– Действительно, мы сейчас просматриваем двух ребят. Оба – фланговые полузащитники, вингеры. У каждого уже была игровая практика в Заре. Марк Томас вчера сыграл первый тайм в матче против Оболони, другой игрок – вторую половину игры.

- Так кто же второй, раскройте секрет?

– Паренек из Нигерии, если я не ошибаюсь, поиграл раньше в чемпионате Саудовской Аравии. Имя у него Узор.

– А фамилия?

– Но это мне нужно было в интервью его записать где-нибудь на бумажке или наколку на руке набить.Сложная фамилия у него.Но в целом он знает английский и у нас нет проблем с коммуникацией, – заявил коуч.