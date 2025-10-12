Бакари КОНАТЕ: «Команда сейчас в отличном настроении»

Малийский защитник «Кривбасса» Бакари Конате прокомментировал победу над «Кудровкой» (3:1) в матче 8-го тура УПЛ, а также ответил на несколько вопросов клубной пресс-службы.

– Бакари, какое настроение в коллективе после победы над «Кудровкой»?

– Команда сейчас в прекрасном настроении. Мы всегда подходим к совместной работе с позитивом, независимо от того, играем ли мы вместе на поле или выполняем различные задачи в команде. Наша команда всегда действует как единое целое. Сейчас работаем еще интенсивнее, выкладываемся на максимум – и на поле, и за его пределами. Чувствуется настоящий командный дух и стремление к результату.

– Чувствуется ли уверенность перед следующими матчами?

– Да, команда действительно чувствует себя уверенно. Последняя домашняя победа стала для нас дополнительным источником силы и мотивации. Но мы не останавливаемся, хотим сделать еще больше, выложиться еще сильнее, чтобы радовать наших болельщиков и всех, кто нас поддерживает.

– Наши болельщики просто в восторге от твоей прически – они даже в шутку называют ее «Пальмой». Как ты относишься к таким прозвищам и планируешь ли менять имидж в ближайшее время?

– Что касается моей прически, интересный вопрос. Для меня это нечто большее, чем просто стиль. Она придает мне уверенности и отражает мое настроение. Мне приятно, что болельщикам нравится мой образ, я воспринимаю такие комментарии с улыбкой и благодарностью. Честно говоря, у меня нет постоянного стиля, я могу легко сменить прическу, даже побриться под ноль. Но это все временно. Возможно, совсем скоро попробую что-то новое. Главное – быть собой. Каждый имеет право на самовыражение, и я не исключение.

– Мендоса и Бар Лин сейчас в расположении своих национальных сборных. Поддерживаете партнеров по команде?

– Считаю, ребята в сборных показывают себя с лучшей стороны. Особенно Мендоза, в последних трех матчах он просто поражает. Это высокий уровень. Независимо от соперника, будь то «Эпицентр» или «Кудровка», он демонстрирует стабильную и яркую игру. Рад, что он в нашей команде. Искренне желаю ему дальнейших успехов. Бар Лин – также талантливый игрок. Его техника, пасы, видение поля – все это вызывает уважение. Он особенный футболист, и я высоко ценю его мастерство. Желаю ему удачи, хорошей дороги – и только вперед. А мы пока продолжаем работать здесь. И это главное.

– Расскажи о возвращении команды к тренировкам.

– Мы уже вернулись к тренировкам – начали на днях. Командная атмосфера отличная, мотивация зашкаливает. Впереди несколько важных матчей – в частности против «Руха» и «Динамо». Это принципиальные игры, и мы хотим быть максимально готовыми. На этой и следующей неделе будем работать еще интенсивнее, чтобы выйти на поле в лучшей форме – как это уже было раньше. Мы полностью сосредоточены на будущем. И наша главная задача – отдавать игре все сто процентов.