Пресс-конференция Реброва в Кракове. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
12 октября в 18:30 коуч сборной Украины расскажет о матче квалификации ЧМ
12 октября в 18:30 в Кракове состоится пресс-конференция Сергея Реброва, главного тренера сборной Украины.
Сине-желтая команда сыграет очередной матч квалификации чемпионата мира 2026 против команды Азербайджана.
12 октября в 19:00 в Кракове пройдет открытая тренировка сине-желтой команды.
На следующий день украинская сборная проведет игру против команды Азербайджана, которая начнется 13 октября в 21:45.
Подопечные Сергея Реброва в квалификации чемпионата мира 2026 имеют 4 очка после 3 матчей и занимают второе место.
В предыдущем поединке сине-желтые одержали яркую победу над командой Исландии (5:3).
