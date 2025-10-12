Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
12 октября 2025, 06:41 | Обновлено 12 октября 2025, 06:43
Пресс-конференция Реброва в Кракове. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 октября в 18:30 коуч сборной Украины расскажет о матче квалификации ЧМ

12 октября 2025, 06:41 | Обновлено 12 октября 2025, 06:43
Пресс-конференция Реброва в Кракове. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

12 октября в 18:30 в Кракове состоится пресс-конференция Сергея Реброва, главного тренера сборной Украины.

Сине-желтая команда сыграет очередной матч квалификации чемпионата мира 2026 против команды Азербайджана.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

12 октября в 19:00 в Кракове пройдет открытая тренировка сине-желтой команды.

На следующий день украинская сборная проведет игру против команды Азербайджана, которая начнется 13 октября в 21:45.

Подопечные Сергея Реброва в квалификации чемпионата мира 2026 имеют 4 очка после 3 матчей и занимают второе место.

В предыдущем поединке сине-желтые одержали яркую победу над командой Исландии (5:3).

Пресс-конференция Реброва в Кракове. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

