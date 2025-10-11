Холанд пересек отметку в 50 голов за Норвегию. Сколько у его отца?

11 октября в 19:00 на арене «Ullevaal Stadion» в Осло стартовал матч между сборными Норвегии и Израиля. Команды встретились в третьем туре квалификации к чемпионату мира 2026 года.

В этом поединке звёздный форвард норвежцев Эрлинг Холанд оформил хет-трик в ворота соперника и преодолел отметку в 50 голов за национальную команду.

Этот матч стал для Эрлинга 46-м в составе сборной, в которых он забил 51 мяч и отдал шесть результативных передач. Холанд уверенно возглавляет список лучших бомбардиров в истории сборной.

Вторым в списке после младшего Холанда остается Йорген Юве – 45 матчей и 33 гола.

А вот отец Эрлинга, Альф-Инге Холанд, провел 34 встречи за сборную Норвегии, однако он так и не сумел отличиться ни одним голом.