  4. «Они были лучшие». Сачко выделил двух игроков Украины после победы
Чемпионат мира
11 октября 2025, 16:54 | Обновлено 11 октября 2025, 17:57
«Они были лучшие». Сачко выделил двух игроков Украины после победы

Василий Сачко отметил важность победы в Рейкьявике

«Они были лучшие». Сачко выделил двух игроков Украины после победы
УАФ

Украинский тренер Василий Сачко в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от вчерашнего матча отбора на ЧМ-2026 в Рейкьявике между подопечными Сергея Реброва и исландцами, в котором победили гости – 5:3.

– Считаю, что та критика, которая звучала в адрес сборной Украины перед октябрьскими матчами отбора, была справедливой, особенно за противостояние с Азербайджаном в Баку, где наши ребята банально подарили сопернику два очка.

Было предчувствие, что матч в Исландии будет непростым, но я надеялся, что украинцы справятся с трудностями.

– Однако на пути могли стать травмы наших ведущих игроков, прежде всего средней линии.

– Согласен, но вернулись после длительного перерыва Миколенко и Малиновский, которые в итоге были одними из лучших на поле. Кстати, для меня неожиданным был выход с первых минут игрока «Дженоа», и сразу стало понятно, как нам не хватало этого уверенного в себе полузащитника с хорошо поставленным ударом.

– На ваш взгляд, повлияла ли на микроклимат в сборной дискуссия в прессе вокруг желания главного тренера Сергея Реброва подписать контракт с греческим «Панатинаикосом»?

– Я не знаю, насколько эта информация была достоверной, но на сплочённость она явно не способствовала. К счастью, обошлось. Более того, именно боевые качества помогли украинцам при счете 3:3 склонить чашу весов в свою пользу.

– А если бы в Рейкьявике все закончилось ничьей, это было бы справедливо?

– Знаете, мне игра исландцев очень понравилась, они также проявили характер, но на этот раз удача была на нашей стороне. В конечном счете эта победа была очень нужна нашей стране, ведь подарила болельщикам много положительных эмоций в условиях военного положения.

– Вчера соперники радовали высокой результативностью, но приходится констатировать, что большинство голов были забиты после досадных ошибок, в частности, наш вратарь Трубин умудрился пропустить в ближний угол.

– В футболе побеждает тот, кто меньше ошибается. Нам повезло больше. Надеюсь, что тренерский штаб украинцев позаботится о том, чтобы наши в дальнейшем не наступали на те же грабли.

– На ваш взгляд, были ли в составе сборной Украины исполнители, которые выпадали из ансамбля?

– Были, но давайте без конкретики, сейчас очень важно, чтобы в сборной была правильная атмосфера. Думаю, что главный тренер Сергей Ребров в курсе наших уязвимых мест, и будут сделаны правильные выводы.

– Победа в Рейкьявике повысила шансы украинцев на завоевание второго места в группе, что позволит сыграть в раунде плей-офф. Но для этого нужно после завтра обыграть в Кракове азербайджанцев, хотя в парных матчах наши плохо играют именно во втором.

– Думаю, это все из-за менталитета, но эту неприятную традицию нужно ломать. В Польше следует настроиться максимально и обязательно одержать победу. Иначе ценность победы в Рейкьявике сразу нивелируется.

Ранее сборная Украины узнала, кто будет судить матч против Азербайджана.

сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Василий Сачко
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
