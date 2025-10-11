Капитан Исландии: «Украина? Я зол, в жизни не было ничего подобного»

Капитан сборной Исландии Андри Гудьонсен высказался о матче отбора на ЧМ-2026 против Украины.

«Давно не был таким злым после игры. Произошло нечто невероятное – проиграли 3:5, хотя могли больше. Много индивидуальных ошибок, нужно их исправлять.

Украина сегодня играла безупречно, у них получалось все. У меня никогда в жизни не было ничего подобного. Особенно досадным был второй гол – потеряли мяч в центре, и нас сразу наказали. Идти на перерыв при счете 1:3 было несправедливо.

Во втором тайме мы отреагировали, забили дважды, но, возможно, перегорели – вместо спокойной игры спешили победить.

Я тоже виноват – мог лучше контролировать мяч. Впереди матч с Францией дома, надеюсь на полный стадион и на то, что Азербайджан заберет очки у Украины», – сказал Гудьонсен.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.