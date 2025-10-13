Тренер Азербайджана предупредил игроков сборной перед матчем с Украиной

Главный тренер сборной Азербайджана Айхан Аббасов высказался о матче отбора на ЧМ-2026 против сборной Украины.

«Нас ждет еще более тяжелый матч, чем с Францией. Будем упорно готовиться к поединку с Украиной», – сказал Айхан Аббасов.

В прошлом месяце сборная Украины сыграла против Азербайджана со счетом 1:1.

13 октября состоится матч 4-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Азербайджана. Поединок пройдет на стадионе МКС Краковия в польском городе Краков. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.