Защитник Буковины: «Мы можем написать новую историю»

«Буковина» в матчах Первой лиги одержала восемь побед подряд. Ян Морговский рассказал о стремлении продолжить эту серию в матче с хмельницким «Подольем», в котором начинал профессиональную карьеру.

– 140 матчей, пять забитых голов. Такова твоя статистика за шесть сезонов в составе Подолья. Расскажи, как это готовиться к игре против первой команды в карьере?

– Честно говоря, сейчас у нас такой график, что как-то трудно выделить там, эта команда мне близка, не близка, потому что за каждую победу дают три зачетных балла. Конечно, если вспоминать те моменты, которые я там прожил, ощущается такое тепло и определенная ностальгия. Но готовлюсь так же, как и ко всем остальным матчам.

– Что тебе дало Подолье?

– Да все дало. Подолье дало все. И путь в большой футбол, и в детский футбол тоже. Поэтому я очень благодарен этой команде за все время там.

– А если говорить о нынешнем Подолье, то в какой футбол играет эта команда?

– Я периодически слежу. Я не могу как-то так выделить, что у них есть какой-то особенный стиль. Играют в футбол, пытаются играть. Также есть и опытные футболисты и молодежь. То есть неплохая команда.

– Как Буковина готовится к этому матчу, учитывая, что времени на подготовку очень мало между матчами чемпионата?

– Готовимся в штатном режиме, так как и готовились к этому. Такие же были там две игры с третьего на четвертый, сейчас так же. Поэтому я не думаю, что это для нас какая-нибудь новинка.

– Многие работали с мячом. В принципе, на чем акцентировали внимание?

– Как сказал главный тренер, сегодняшняя тренировка была более для тонуса, для эмоций. Поэтому мы перед основной тренировкой на поле проделали силовые упражнения и на поле уже делали упражнения с мячом.

– Как сейчас настроение команды? Идет победная серия, пока все удается. Вот как футболисты проживают эти моменты?

– Настроение продолжить эту серию. Такое у нас настроение. Прекрасное. Это приятные эмоции. Тем более, мы переписали историю, которая там держалась десятилетия, 30 лет. Поэтому приятно, но мы можем написать новую историю, и мы, если будем правильно готовиться и с таким же настроением подходить к каждому матчу, выполнять все задачи, которые перед нами ставят, я думаю, и результат будет положительный.

– Матч против Подолья домашний. Действительно ли чувствуется возвышенность, когда родные трибуны несут вперед тебя?

– Сто процентов. Потому что так, как в Черновцах, исходя из того опыта, куда мы сейчас ездили, нигде так не поддерживают. И однозначно приятно играть при почти полных трибунах.