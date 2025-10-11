Виталий ЧЕБОТАРЕВ: «Хочу получить стабильную игровую практику»

Виталий Чеботарев присоединился к «Оболони» в сентябре 2025 года. 29-летний голкипер рассказал об адаптации в новом клубе и целях на сезон.

– Виталий, как для тебя прошел переход в «Оболонь»? Какие первые впечатления от команды, атмосферы и тренерского штаба?

– Переход прошел очень хорошо. Мне действительно нравится профессиональный подход тренерского штаба и всей команды. Коллектив принял отлично – некоторых ребят уже знал раньше, мы пересекались в других клубах или на футбольных полях. Атмосфера очень положительная, и мне здесь действительно комфортно

– Какие цели ставишь перед собой на этот сезон?

– Первая и главная цель – помогать команде как в тренировочном процессе, так и на футбольном поле, чтобы добиваться результатов, которые ставит перед собой тренерский штаб и руководство клуба. Относительно личных целей – хочу получить стабильную игровую практику и дебютировать в УПЛ.