Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виталий ЧЕБОТАРЕВ: «Хочу получить стабильную игровую практику»
Украина. Премьер лига
ФК Оболонь. Виталий Чеботарев

Виталий Чеботарев присоединился к «Оболони» в сентябре 2025 года. 29-летний голкипер рассказал об адаптации в новом клубе и целях на сезон.

– Виталий, как для тебя прошел переход в «Оболонь»? Какие первые впечатления от команды, атмосферы и тренерского штаба?

– Переход прошел очень хорошо. Мне действительно нравится профессиональный подход тренерского штаба и всей команды. Коллектив принял отлично – некоторых ребят уже знал раньше, мы пересекались в других клубах или на футбольных полях. Атмосфера очень положительная, и мне здесь действительно комфортно

– Какие цели ставишь перед собой на этот сезон?

– Первая и главная цель – помогать команде как в тренировочном процессе, так и на футбольном поле, чтобы добиваться результатов, которые ставит перед собой тренерский штаб и руководство клуба. Относительно личных целей – хочу получить стабильную игровую практику и дебютировать в УПЛ.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Виталий Чеботарев
Сергей Турчак Источник: ФК Оболонь
