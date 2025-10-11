Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. КВАРЦЯНЫЙ: «Он не должен там играть в сборной Украины. Не его это место»
Сборная УКРАИНЫ
11 октября 2025, 21:24 | Обновлено 11 октября 2025, 22:06
Известный тренер – о Николае Матвиенко

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Кварцяный

Известный в прошлом тренер Виталий Кварцяный высказался об игре Николая Матвиенко в матче против Исландии.

«Матвиенко он просто не центральный защитник! Не его это позиция, таково мое мнение, как тренера. Сколько раз он проигрывал борьбу при стандартах, играя за Шахтер? Не раз и не два. Он хороший игрок, когда речь идет об организации выхода из обороны в атаку, в подыгрывании партнерам, но нам не нужен дирижер сзади.

В обороне Украине нужен зверь, крепкий игрок, питбуль! Который кусает, бьется, в верховой борьбе несокрушимый, плечо к плечу может сыграть, а не хватать соперника за футболку.

Матвиенко не должен играть центрального защитника в сборной. Не его это место. В опорной зоне или слева в обороне на фланге он был бы куда полезнее, как по мне», – сказал Кварцяный.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.

сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Николай Матвиенко Виталий Кварцяный
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
Перець
Це всі кажуть і пишуть що Коля- привоз , ну тренеру відніше
samird
Та бачили ми його вже і на фланзі. Він там і до Зінченко не дотягує, а до Миколенко взагалі як до зірок. Максимум на що він має розраховувати в збірній - банка. Та й то. А в Шахтарі особисто мені, як вболівальнику Динамо, він дуже подобається і цілком влаштовує. Сподіваюсь буде грати там до кінця карʼєри.
