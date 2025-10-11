КВАРЦЯНЫЙ: «Он не должен там играть в сборной Украины. Не его это место»

Известный в прошлом тренер Виталий Кварцяный высказался об игре Николая Матвиенко в матче против Исландии.

«Матвиенко он просто не центральный защитник! Не его это позиция, таково мое мнение, как тренера. Сколько раз он проигрывал борьбу при стандартах, играя за Шахтер? Не раз и не два. Он хороший игрок, когда речь идет об организации выхода из обороны в атаку, в подыгрывании партнерам, но нам не нужен дирижер сзади.

В обороне Украине нужен зверь, крепкий игрок, питбуль! Который кусает, бьется, в верховой борьбе несокрушимый, плечо к плечу может сыграть, а не хватать соперника за футболку.

Матвиенко не должен играть центрального защитника в сборной. Не его это место. В опорной зоне или слева в обороне на фланге он был бы куда полезнее, как по мне», – сказал Кварцяный.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.