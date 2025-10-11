Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. УАФ показала, как игроки сборной реагировали на победу над Исландией
Сборная УКРАИНЫ
11 октября 2025, 11:23 |
ВИДЕО. УАФ показала, как игроки сборной реагировали на победу над Исландией

Футболисты были уставшие, но довольные

Getty Images/Global Images Ukraine.

Национальная сборная Украины победила сборную Исландии в безумном матче третьего тура отбора в чемпионат мира 2026 года. Подопечные Сергея Реброва забили в ворота соперника пять голов (5:3).

После игры пресс-служба УАФ показала видео, где игроки национальной команды благодарили фанатов: «Спасибо за поддержку 🙌», – говорится в сообщении.

После трех сыгранных матчей национальная сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице. У подопечных Сергея Реброва есть 4 зачетных пункта после трех сыгранных матчей

На нашем сайте доступен обзор матча Украина – Исландия, где «сине-желтые» отгрузили сопернику 5 мячей.

сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Украинская ассоциация футбола видео
Олег Вахоцкий
