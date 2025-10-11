ВИДЕО. УАФ показала, как игроки сборной реагировали на победу над Исландией

Национальная сборная Украины победила сборную Исландии в безумном матче третьего тура отбора в чемпионат мира 2026 года. Подопечные Сергея Реброва забили в ворота соперника пять голов (5:3).

После игры пресс-служба УАФ показала видео, где игроки национальной команды благодарили фанатов: «Спасибо за поддержку 🙌», – говорится в сообщении.

После трех сыгранных матчей национальная сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице. У подопечных Сергея Реброва есть 4 зачетных пункта после трех сыгранных матчей

