Сборная УКРАИНЫ11 октября 2025, 10:43 |
3901
3
ФОТО. Судаков показал последствия травмы в матче Исландия – Украина
Георгий привітав вболівальників з перемогою
11 октября 2025, 10:43 |
3901
Полузащитник национальной сборной Украины Георгий Судаков рассказал о своей травме, полученной в матче отбора к чемпионату мира 2026 года, где «сине-желтые» одолели Исландию (5:3).
«🤦🏽♂️Надеюсь на скорое восстановление🙏🏻. Поздравляю команду и всех болельщиков с победой 💛💙», – написал Георгий на своей странице на telegram.
На нашем сайте доступен обзор матча Украина – Исландия, где «сине-желтые» отгрузили сопернику 5 мячей.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 октября 2025, 15:20 140
Решающий тест для Сергея Реброва и его команды
Футбол | 11 октября 2025, 00:25 0
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
Футбол | 11.10.2025, 08:42
Футбол | 11.10.2025, 11:23
Футбол | 11.10.2025, 08:25
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Здоровья !
Ісландець в тому епізоді повівся, як мудак: жодної боротьби за м"яч, грав відверто у суперника регбійним прийомом. чиста жовта, а арбітр стоїть в носі колупає...
Так а какие наслидки-то? Бандаж и у меня есть.
Популярные новости
10.10.2025, 00:59 1
09.10.2025, 08:13 1
10.10.2025, 05:40 2
10.10.2025, 07:04 2
09.10.2025, 09:54 6
10.10.2025, 13:51 13
10.10.2025, 23:43 240
10.10.2025, 08:59 2