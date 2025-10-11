ФОТО. Судаков показал последствия травмы в матче Исландия – Украина

Полузащитник национальной сборной Украины Георгий Судаков рассказал о своей травме, полученной в матче отбора к чемпионату мира 2026 года, где «сине-желтые» одолели Исландию (5:3).

«🤦🏽‍♂️Надеюсь на скорое восстановление🙏🏻. Поздравляю команду и всех болельщиков с победой 💛💙», – написал Георгий на своей странице на telegram.

На нашем сайте доступен обзор матча Украина – Исландия, где «сине-желтые» отгрузили сопернику 5 мячей.