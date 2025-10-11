Трубин отреагировал на матч Украина – Исландия, где он сильно ошибся
Украинцы победили со счетом 5:3
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал матч против Исландии, где он допустил голевую ошибку в случае с первым пропущенным голом.
«Сложный матч – с ошибками, эмоциями и тяжелыми моментами. Но команда показала характер. Важный шаг к нашей общей цели», – сказал Анатолий Трубин.
10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.
