Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
Трубин отреагировал на матч Украина – Исландия, где он сильно ошибся

Украинцы победили со счетом 5:3

Трубин отреагировал на матч Украина – Исландия, где он сильно ошибся
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал матч против Исландии, где он допустил голевую ошибку в случае с первым пропущенным голом.

«Сложный матч – с ошибками, эмоциями и тяжелыми моментами. Но команда показала характер. Важный шаг к нашей общей цели», – сказал Анатолий Трубин.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.

Анатолий Трубин сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу
