Украинский тренер: «Судьба Реброва? Не о чем дальше говорить»

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев поддержал коуча национальной сборной Украины Сергея Реброва, заявив, что не видит смысла говорить о смене тренера в расположении «сине-желтых».

– Будущее Реброва довольно туманное. Есть много разговоров о Панатинаикосе. Если Сергей Станиславович пойдет? Кого бы хотели увидеть у руля сборной?

– Да я никого бы не хотел увидеть. Ребров – тренер, значит не о чем говорить. Есть тренер, и ему доверяют. Все. Не о чем дальше говорить, – сказал Пономарев.

Национальная сборная Украины победила Исландию в безумном матче отбора на чемпионат мира 2026 года. На нашем сайте есть обзор матча, где «сине-желтые» одержали убедительную победу.