Дженоа отреагировал на игру Малиновского за Украину, где он забил дважды

Хавбек Руслан Малиновский феерично вернулся в сборную Украины и оформил дубль в матче против Исландии, получив звание «Лев матча».

Клуб Руслана «Дженоа» отреагировал на выступление украинца в этом матче, а также отозвался и об игре Микаэля Эллертссона, который играл за Исландию.

«Эллертссон и Малиновский (дубль) забили в матче Исландии против Украины ⚽️», – говорится в сообщении пресс-службы «грифонов».

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.