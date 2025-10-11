Дженоа отреагировал на игру Малиновского за Украину, где он забил дважды
Руслан стал героем поединка
Хавбек Руслан Малиновский феерично вернулся в сборную Украины и оформил дубль в матче против Исландии, получив звание «Лев матча».
Клуб Руслана «Дженоа» отреагировал на выступление украинца в этом матче, а также отозвался и об игре Микаэля Эллертссона, который играл за Исландию.
«Эллертссон и Малиновский (дубль) забили в матче Исландии против Украины ⚽️», – говорится в сообщении пресс-службы «грифонов».
10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Милан» попытается зимой купить украинца
Валерий Василенко – об аномальной победе «сине-желтых» в Рейкьявике