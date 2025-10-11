Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дженоа отреагировал на игру Малиновского за Украину, где он забил дважды
Сборная УКРАИНЫ
11 октября 2025, 19:02 | Обновлено 11 октября 2025, 19:12
798
0

Дженоа отреагировал на игру Малиновского за Украину, где он забил дважды

Руслан стал героем поединка

11 октября 2025, 19:02 | Обновлено 11 октября 2025, 19:12
798
0
Дженоа отреагировал на игру Малиновского за Украину, где он забил дважды
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Хавбек Руслан Малиновский феерично вернулся в сборную Украины и оформил дубль в матче против Исландии, получив звание «Лев матча».

Клуб Руслана «Дженоа» отреагировал на выступление украинца в этом матче, а также отозвался и об игре Микаэля Эллертссона, который играл за Исландию.

«Эллертссон и Малиновский (дубль) забили в матче Исландии против Украины ⚽️», – говорится в сообщении пресс-службы «грифонов».

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.

По теме:
Испания – Грузия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Холанд не реализовал два пенальти подряд в начале матча
Бывший форвард Динамо разнес защитника Шахтера за ошибку в обороне
Микаэль Эллертссон Дженоа Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Футбол | 11 октября 2025, 08:25 5
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер

«Милан» попытается зимой купить украинца

Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет
Футбол | 11 октября 2025, 09:48 99
Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет
Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет

Валерий Василенко – об аномальной победе «сине-желтых» в Рейкьявике

Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Футбол | 10.10.2025, 23:43
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
Теннис | 11.10.2025, 16:11
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
Не только Судаков. Еще один хавбек пропустит матч сборной Украины
Футбол | 11.10.2025, 17:59
Не только Судаков. Еще один хавбек пропустит матч сборной Украины
Не только Судаков. Еще один хавбек пропустит матч сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Завершены матчи 1/8 финала. Определены все четвертьфиналы молодежного ЧМ
Завершены матчи 1/8 финала. Определены все четвертьфиналы молодежного ЧМ
10.10.2025, 06:05
Футбол
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
11.10.2025, 06:23 4
Футбол
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
10.10.2025, 08:46 6
Футбол
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
10.10.2025, 02:59 14
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
10.10.2025, 06:44 1
Бокс
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
10.10.2025, 07:04 2
Футбол
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
10.10.2025, 14:54 11
Футбол
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
10.10.2025, 08:59 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем