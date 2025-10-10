Роналду – единственный игрок в XXI веке с 200+ матчами за сборную

Криштиану Роналду является единственным футболистом в XXI веке с 200+ матчами за национальную сборную (223).

Известный статистический портал Transfermarkt опубликовал топ-20 игроков с самыми большими количествами игр за сборную.

Португалец является единственным в этом столетии, кто преодолел отметку в 200 матчей.

Лионель Месси (194) и Лука Модрич (191) также имеют шанс войти в этот эксклюзивный клуб. Оба для этого осталось сыграть менее 10 матчей.

Игроки с наибольшим количеством матчей за национальные сборные в XXI веке

223 – Криштиану Роналду (Португалия)

194 – Лионель Месси (Аргентина)

191 – Лука Модрич (Хорватия)

182 – Андрес Гуардадо (Мексика)

181 – Майнор Фигуэроа (Гондурас)

180 – Серхио Рамос (Испания)

168 – Алексис Санчес (Чили)

167 – Икер Касильяс (Испания)

164 – Джанлуиджи Буффон (Италия)

163 – Сельсо Боржес (Коста-Рика)

163 – Хасан Аль-Хайдос (Катар)

161 – Диего Годин (Уругвай)

161 – Гарри Медель (Чили)

160 – Роберт Левандовски (Польша)

159 – Джавад Некунам (Иран)

158 – Константин Васильев (Эстония)

157 – Лэндон Донован (США)

157 – Ян Вертонген (Бельгия)

152 – Ясухито Эндо (Япония)

152 – Гильермо Очоа (Мексика)