Роналду – единственный игрок в XXI веке с 200+ матчами за сборную
Смогут ли Месси и Модрич преодолеть эту отметку?
Криштиану Роналду является единственным футболистом в XXI веке с 200+ матчами за национальную сборную (223).
Известный статистический портал Transfermarkt опубликовал топ-20 игроков с самыми большими количествами игр за сборную.
Португалец является единственным в этом столетии, кто преодолел отметку в 200 матчей.
Лионель Месси (194) и Лука Модрич (191) также имеют шанс войти в этот эксклюзивный клуб. Оба для этого осталось сыграть менее 10 матчей.
Игроки с наибольшим количеством матчей за национальные сборные в XXI веке
- 223 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 194 – Лионель Месси (Аргентина)
- 191 – Лука Модрич (Хорватия)
- 182 – Андрес Гуардадо (Мексика)
- 181 – Майнор Фигуэроа (Гондурас)
- 180 – Серхио Рамос (Испания)
- 168 – Алексис Санчес (Чили)
- 167 – Икер Касильяс (Испания)
- 164 – Джанлуиджи Буффон (Италия)
- 163 – Сельсо Боржес (Коста-Рика)
- 163 – Хасан Аль-Хайдос (Катар)
- 161 – Диего Годин (Уругвай)
- 161 – Гарри Медель (Чили)
- 160 – Роберт Левандовски (Польша)
- 159 – Джавад Некунам (Иран)
- 158 – Константин Васильев (Эстония)
- 157 – Лэндон Донован (США)
- 157 – Ян Вертонген (Бельгия)
- 152 – Ясухито Эндо (Япония)
- 152 – Гильермо Очоа (Мексика)
