Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Роналду – единственный игрок в XXI веке с 200+ матчами за сборную

Смогут ли Месси и Модрич преодолеть эту отметку?

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду является единственным футболистом в XXI веке с 200+ матчами за национальную сборную (223).

Известный статистический портал Transfermarkt опубликовал топ-20 игроков с самыми большими количествами игр за сборную.

Португалец является единственным в этом столетии, кто преодолел отметку в 200 матчей.

Лионель Месси (194) и Лука Модрич (191) также имеют шанс войти в этот эксклюзивный клуб. Оба для этого осталось сыграть менее 10 матчей.

Игроки с наибольшим количеством матчей за национальные сборные в XXI веке

  • 223 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 194 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 191 – Лука Модрич (Хорватия)
  • 182 – Андрес Гуардадо (Мексика)
  • 181 – Майнор Фигуэроа (Гондурас)
  • 180 – Серхио Рамос (Испания)
  • 168 – Алексис Санчес (Чили)
  • 167 – Икер Касильяс (Испания)
  • 164 – Джанлуиджи Буффон (Италия)
  • 163 – Сельсо Боржес (Коста-Рика)
  • 163 – Хасан Аль-Хайдос (Катар)
  • 161 – Диего Годин (Уругвай)
  • 161 – Гарри Медель (Чили)
  • 160 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 159 – Джавад Некунам (Иран)
  • 158 – Константин Васильев (Эстония)
  • 157 – Лэндон Донован (США)
  • 157 – Ян Вертонген (Бельгия)
  • 152 – Ясухито Эндо (Япония)
  • 152 – Гильермо Очоа (Мексика)
сборная Португалии по футболу Криштиану Роналду статистика Лионель Месси Лука Модрич
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Saar
Найкращий!
Ответить
+1
OKs100
Лучший футболист в истории этого вида спорта.
Ответить
0
