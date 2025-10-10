Определена еще одна участница Итогового турнира WTA. Осталось два места

Шестая ракетка мира Джессика Пегула из США квалифицировалась на Итоговый турнир WTA 2025.

Пегула гарантировала себе участие на WTA Finals после выигранного четвертьфинального матча у Катерины Синяковой на соревнованиях WTA 1000 в Ухане.

В 2025 году Джессика провела пять финальных поединков на уровне Тура. На ее счету три трофея: WTA 250 Остин, WTA 500 Чарльстон и WTA 500 Бад-Хомбург. За сезон Пегула набрала 4880 очков.

Джессика стала шестой теннисисткой, которой удалось выйти на WTA Finals 2025 после Арины Соболенко, Иги Свентек, Коко Гауфф, Мэдисон Киз и Аманды Анисимовой.

Еще две участницы Итогового турнира определятся позже. Шансы сохраняют три теннисистки: Мирра Андреева (4319), Жасмин Паолини (4131) и Елена Рыбакина (3913). Паолини 11 октября проведет полуфинал в Ухане против Гауфф.

Итоговый турнир у женщин пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 1 по 8 ноября.