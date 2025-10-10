Дмитрий ШАСТАЛ: «Александр Рябоконь приложил свою опытную руку»

В поединке десятого тура Первой лиги «Левый Берег» со счетом 2:0 на выезде обыграл хмельницкое «Подолье». Этот матч стал первым для Александра Рябоконя на посту главного тренера киевского клуба. Впечатлениями о первом матче нового наставника поделился полузащитник «Левого Берега» Дмитрий Шастал.

«Перед игрой провели две полноценные тренировки с новым тренерским штабом, поэтому не было времени думать об изменениях. Хотелось наконец-то начать победную серию, чтобы увереннее чувствовать себя в турнирной таблице. Начинал подготовку к игре в Хмельницком Вячеслав Нивинский. Именно он закладывал фундамент, который помог нам победить.

Александр Рябоконь тоже приложил свою опытную руку, и это помогло команде. Девять лет назад забивал на стадионе «Подолье» и когда праздновал гол – порвал мениск, поэтому сегодня решил осторожнее праздновать. После забитого гола и удаления несколько выдохнули с облегчением. Важно, что удалось достаточно быстро увеличить свое преимущество. Хорошо, что наконец-то удалось забить, но хочется чтобы играли более уверенно. Должны решать судьбу матчей не на последних минутах. Надеемся, что в следующих матчах будем реализовывать свои моменты. В таком напряженном графике нет времени думать о соперниках. В первую очередь, сосредотачиваемся на собственной игре, исправлении ошибок, – сказал Шастал.