Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит

Вот уже несколько сезонов руководство мадридского «Реала» всерьез озадачено вопросом поиска преемника для бельгийского вратаря Тибо Куртуа. 33-летний страж ворот имеет контракт с «бланкос» до лета 2027 года и, как ожидается, покинет столицу Испании после этой даты. Интерес к сотрудничеству с Куртуа давно проявляют богатые клубы из Саудовской Аравии, хотя не исключено, что в какой-то момент сам Тибо просто решит повесить перчатки на гвоздь и уйти из профессионального футбола на мажорной ноте. По крайней мере, ранее бельгиец давал понять, что был бы не прочь завершить карьеру именно в «Реале».

По состоянию на текущий момент ситуация выглядит так, что у «Реала» есть еще как минимум пару лет на то, чтобы подыскать Куртуа достойную и желательно долгосрочную замену. Прямо сейчас на скамейке у «бланкос» есть 26-летний Андрей Лунин, однако украинец за семь лет в Мадриде провел за «Реал» лишь 62 официальных матча, да и то во многом лишь по причине того, что у Куртуа на тот момент были серьезные проблемы со здоровьем и он просто не имел возможности выходить играть в рамке.

О том, что перспективы Андрея Лунина в «Реале» выглядят откровенно мрачными еще в середине сентября сообщало и популярное спортивное испанское издание Marca. По его данным, украинец доволен своей жизнью в столице Испании, однако в спортивном плане его возможности ограничены нынешней великолепной формой Куртуа. Что же касается будущего, то там, видимо, Лунин также вряд ли способен рассчитывать на нечто большее, нежели статус второго голкипера.

Все из-за того, что в «Реале» уже вовсю реализовывается амбициозный проект, который можно назвать «Куртуа 2.0». Преемником бельгийского стража ворот в долгосрочной перспективе избран Фран Гонсалес, родившийся в июне 2005 года в Леоне и по игровым особенностям поразительно похожий на Куртуа. Гонсалес очень высокий голкипер (его рост – 199 сантиметров) с хорошей техникой работы с мячом и отменной реакцией. Увидеть в деле этого вратаря отечественные болельщики могли и все еще могут на чемпионате мира U-20, где молодые испанцы вышли в четвертьфинал и теперь готовятся сыграть против сверстников из Колумбии.

Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Гонсалес

На ЧМ U-20 Фран Гонсалес успел провести четыре матча, в которых пропустил четыре мяча, но в двух поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности. Больше всего работы молодому испанскому вратарю, как это ни странно, предоставили игроки сборных Марокко U-20 и Мексики U-20. Африканцам команда Гонсалеса в итоге проиграла (0:2), а вот против мексиканцев сумела отстоять ничью (2:2).

В решающем для Испании U-20 третьем туре групповой стадии Фран Гонсалес выдал отличную игру против молодых бразильцев, которые нанесли четыре удара в створ при показателе ожидаемых пропущенных мячей для испанского голкипера в 1,38xCG, однако юный талант «Реала» не позволил последователям Пеле забить. Испания добыла победу со счетом 1:0, благодаря чему сумела квалифицироваться в 1/8 финала, где попала на сверстников из Украины. Нашу команду пиренейцы, увы, также прошли с минимальным счетом (1:0), хотя роль Франа Гонсалеса в этом результате не такая уж и значительная: подопечные Михайленко создали у ворот оппонента опасности на смехотворный показатель 0,03xCG.

В Испании пишут, что проект «Куртуа 2.0», результатом которого должен стать переход Франа Гонсалеса на пост ключевого кипера первой команды «Реала», стартовал в Мадриде еще два сезона назад, хотя это мало кто заметил. «Бланкос» подписали юного голкипера еще летом 2022 года из клуба «Культураль Леонеса» и Фран сразу же приглянулся Луису Льопису – 60-летнему специалисту, который отвечает в стане мадридцев за работу с вратарями и входит в штаб Хаби Алонсо, а ранее помогал Карло Анчелотти, Зинедину Зидану и Рафаэлю Бенитесу. Льопис почти сразу оценил исключительные способности нового молодого вратаря, особенно отметив его блестящую физику.

Всего за три сезона Фран Гонсалес в своем профессиональном развитии перепрыгнул с уровня выступлений за юниоров до третьего вратаря первой команды «Реала», коим его в 18-летнем возрасте сделал итальянский коуч Карло Анчелотти. В минувшем сезоне Ла Лиги Гонсалес 25 раз попадал в заявку на игры первой команды «Реала», а 5 апреля даже вышел в старте на домашний для мадридцев поединок против «Валенсии». Та игра завершилась победой «летучих мышей» со счетом 2:1, однако для самого Франа стала чрезвычайно важным событием, так как он дебютировал в элитарном дивизионе испанского футбола, выйдя в основе «Реала», хотя на скамейке запасных в том матче оставался Андрей Лунин – номинальный второй номер «бланкос».

Летом 2025 года, когда «Реал» попрощался с Карло Анчелотти и назначил главным тренером Хаби Алонсо, как поговаривают инсайдеры, руководители «бланкос» первым делом сообщили новому наставнику о своих планах развития Франа Гонсалеса. Цель Флорентино Переса – максимально защитить 20-летнего испанского вратаря от нападок со стороны, дав вратарю возможность для спокойного развития и прогресса. Президент «Реала» в общении с Хаби Алонсо якобы даже попросил коуча не ускорять события и не бросать без крайней необходимости Франа на матчи с существенным турнирным значением.

План руководства «Реала» по Франу Гонсалесу предусматривает, что поначалу молодой голкипер должен стать одним из лидеров второй команды клуба – «Кастильи», выступающей в Примере Федерасьон – третьем дивизионе испанского профессионального футбола. Там, под руководством известного в прошлом футболиста Альваро Арбелоа – чемпиона мира и двукратного чемпиона Европы в составе сборной Испании – Гонсалес должен набраться опыта и подойти к моменту, когда его можно будет ставить на матчи первой команды без риска нанести футболисту психологический надлом в карьере.

Кроме того, с недавних пор работать в «Кастилью» взяли 43-летнего экс-кипера «Вильярреала», «Эспаньола», «Реала», «Милана» и «Севильи» Диего Лопеса, в обязанности которого как раз и будет входить работа над развитием Франа Гонсалеса.

Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Лопес

Уже в ближайшей перспективе, как информируют испанские инсайдеры, Диего Лопес должен будет сделать все от него зависящее, чтобы Фран Гонсалес был готов к уровню тренировочного процесса в первой команде, где молодого голкипера уже поджидает Луис Льопис, пристально следящий за прогрессом преемника Тибо Куртуа изо дня в день.

В «Реале» настолько преданы проекту развития Франа Гонсалеса, что в минувшем сезоне его жертвой даже стал легендарный экс-бомбардир команды Рауль Гонсалес Бланко. 48-летний специалист, работая на должности наставника «Кастильи», в какой-то момент решил вывести Франа из состава команды, отдавая предпочтение на вратарской позиции его конкурентам Диего Пинейро и Марио де Луису. Это решение, как сочли в руководстве клуба, привело к замедлению процессов развития Гонсалеса и, в конечном итоге, стало одной из причин ухода Рауля с должности коуча второй команды «Реала» по итогам сезона (примечательно, что летом 2025-го «Кастилью» также покинули и оба экс-протеже наставника – Пинейро и де Луис).

И если уж в «Реале» пошли на то, чтобы так легко попрощаться с легендарным для клуба Раулем, ради возможности продолжить развитие Франа Гонсалеса и проекта «Куртуа 2.0», то вряд ли остановить ход событий способен талантливый украинец Андрей Лунин, которому судьба дала шанс оказаться в «Реале», однако, похоже, так и не позволит закрепиться в роли основного вратаря, даже когда из рамки «бланкос» решит уйти Тибо Куртуа…