Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Мне жаль, что Довбик уехал в сборную Украины»

Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини высказался в отношении нападающего команды и сборной Украины Артема Довбика. Коуч заявил, что игрок продолжает набирать оптимальную форму.

«Мне жаль, что Довбик уехал в сборную. Я вижу, как он растет, физически развивается. Это самое важное, потому что он, по сути, сильный игрок, как физически, так и технически, и чтобы показывать высокие результаты, он должен быть в отличной форме

Я бы хотел довести его до оптимальной формы, веря, что он снова сможет реализовать свой потенциал. Мы работаем в этом направлении. Он хорошо выступил во Флоренции. Нам нужно внушить в него большую уверенность и чувство принадлежности; он должен знать, что команда его поддерживает», – сказал коуч.

«Волки» после шести туров Серии А занимают 2-е место, имея 15 очков – столько же, как и «Наполи», но уступают сопернику по дополнительным показателям. В еврокубках римская команда победила Ниццу (2:1), однако уступила Лиллю (0:1) в основном раунде Лиги Европы.