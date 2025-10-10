Демьяненко пояснил, почему не стоит увольнять Реброва из сборной Украины

Легенда Динамо Анатолий Демьяненко объяснил, почему не стоит спешить с увольнением Сергея Реброва с должности главного тренера национальной сборной Украины

– Возвращаясь опять же к результатам сентябрьского цикла. После двух игр очень много критики было в сторону Реброва. Горячие головы даже кричали – уволить! Решится ли на такой шаг руководство УАФ в случае провала и в двух матчах октябрьского отрезка отбора на ЧМ-2026?

– Что я могу сказать? Я не знаю. У УАФ есть же руководители, откуда мне знать, что у них в головах? Уволят или не уволят Реброва – в их компетенции.

Сейчас перед Ребровым есть четкая задача – пробиться на чемпионат мира. Понятно, что первое место в группе нам не светит, скорее всего, его займет Франция, а за второе Украина должна бороться. Надеюсь, цель будет достигнута, и об отставке тренера никто больше говорить не будет.

– Бывает такое, что игроки тренера «плавят». Не кажется ли вам, что такое может быть внутри нашей сборной?

– Нет. И с Францией, и с Азербайджаном старались, но не получилось получить результат.

Я бы вообще не спешил с выводами по Реброву, и по этой сборной. Бывает такое, что старт неудачен или полоса из пары не безвыигрышных игр, где-то не пошло. Не редкое явление в футболе, а потом раз – прошел месяц, и все изменилось к лучшему. Поэтому подождем, – сказал Анатолий.

Сборная Украины по футболу в октябре продолжит выступления в отборе на ЧМ-2026. 10 октября украинская команда сыграет против Исландии, а 13 – против Азербайджана.