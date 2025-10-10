Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
10 октября 2025, 07:49
Демьяненко пояснил, почему не стоит увольнять Реброва из сборной Украины

Легенда Динамо встал на защиту коуча национальной команды

Демьяненко пояснил, почему не стоит увольнять Реброва из сборной Украины
Сергей Ребров

Легенда Динамо Анатолий Демьяненко объяснил, почему не стоит спешить с увольнением Сергея Реброва с должности главного тренера национальной сборной Украины

– Возвращаясь опять же к результатам сентябрьского цикла. После двух игр очень много критики было в сторону Реброва. Горячие головы даже кричали – уволить! Решится ли на такой шаг руководство УАФ в случае провала и в двух матчах октябрьского отрезка отбора на ЧМ-2026?

– Что я могу сказать? Я не знаю. У УАФ есть же руководители, откуда мне знать, что у них в головах? Уволят или не уволят Реброва – в их компетенции.

Сейчас перед Ребровым есть четкая задача – пробиться на чемпионат мира. Понятно, что первое место в группе нам не светит, скорее всего, его займет Франция, а за второе Украина должна бороться. Надеюсь, цель будет достигнута, и об отставке тренера никто больше говорить не будет.

– Бывает такое, что игроки тренера «плавят». Не кажется ли вам, что такое может быть внутри нашей сборной?

– Нет. И с Францией, и с Азербайджаном старались, но не получилось получить результат.

Я бы вообще не спешил с выводами по Реброву, и по этой сборной. Бывает такое, что старт неудачен или полоса из пары не безвыигрышных игр, где-то не пошло. Не редкое явление в футболе, а потом раз – прошел месяц, и все изменилось к лучшему. Поэтому подождем, – сказал Анатолий.

Сборная Украины по футболу в октябре продолжит выступления в отборе на ЧМ-2026. 10 октября украинская команда сыграет против Исландии, а 13 – против Азербайджана.

