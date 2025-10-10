Украинский игрок, который пропустил 4 года из-за травмы, нашел новый клуб
Польский «Сокул Клечев» и Владимир Костевич договорились о сотрудничестве
Украинский защитник Владимир Костевич определился с клубом, в котором продолжит карьеру. О подписании 32-летнего футболиста объявил польский «Сокул Клечев», который выступает в третьем по силе дивизионе страны.
«Переход Костевича в «Сокул» в качестве свободного агента стал ответом стратегического спонсора и руководства клуба на травмы, преследующие команду с начала сезона. Владимир, добро пожаловать в «Сокул» и желаем удачи в составе бело-зелёных!» – сообщила пресс-служба.
В Украине Костевич играл за львовские «Карпаты», «Рух» и киевское «Динамо». Период с 2020 по 2024 год Костевич провел за пределами футбольного поля из-за травмы и длительного востановления.
Последним клубом опытного защитника была польская «Котвица», в составе которой украинец сыграл 21 матч, забил один гол и отдал две результативные передачи.
«Сокул» занимает 12-е место в Дивизионе 2, в активе клуба 12 баллов. Отставание от зоны плей-офф, которая позволит бороться за повышение в классе, составляет шесть очков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный тренер оценил линию атаки «сине-желтых» накануне матча с Исландией
Ярослав не сдержался в матче чемпионата Украины