Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Польша
10 октября 2025, 04:43 |
Украинский игрок, который пропустил 4 года из-за травмы, нашел новый клуб

Польский «Сокул Клечев» и Владимир Костевич договорились о сотрудничестве

Украинский игрок, который пропустил 4 года из-за травмы, нашел новый клуб
ФК Сокул Клечев. Владимир Костевич

Украинский защитник Владимир Костевич определился с клубом, в котором продолжит карьеру. О подписании 32-летнего футболиста объявил польский «Сокул Клечев», который выступает в третьем по силе дивизионе страны.

«Переход Костевича в «Сокул» в качестве свободного агента стал ответом стратегического спонсора и руководства клуба на травмы, преследующие команду с начала сезона. Владимир, добро пожаловать в «Сокул» и желаем удачи в составе бело-зелёных!» – сообщила пресс-служба.

В Украине Костевич играл за львовские «Карпаты», «Рух» и киевское «Динамо». Период с 2020 по 2024 год Костевич провел за пределами футбольного поля из-за травмы и длительного востановления.

Последним клубом опытного защитника была польская «Котвица», в составе которой украинец сыграл 21 матч, забил один гол и отдал две результативные передачи.

«Сокул» занимает 12-е место в Дивизионе 2, в активе клуба 12 баллов. Отставание от зоны плей-офф, которая позволит бороться за повышение в классе, составляет шесть очков.

чемпионат Польши по футболу Владимир Костевич трансферы
Николай Титюк Источник
