  4. ВИДЕО. Комментарии Реброва и Миколенко перед матчем с Исландией
Сборная УКРАИНЫ
09 октября 2025, 22:48 |
Поединок состоится на 10 октября в 21:45 по киевскому времени

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров и Виталий Миколенко

В пятницу, 10 октября, состоится матч третьего тура квалификации чемпионата мира между сборными Исландии и Украины.

Поединок примет «Лейгардальсведлюр» в городе Рейкьявик. Старт матча запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Поле первых двух туров Исландия набрала три очка и идет второй в группе. Украина одним баллом расположилась на третьей позиции.

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров и защитники Виталий Миколенко дали пресс-конференцию перед матчем с Исландией.

