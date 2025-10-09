ВИДЕО. Комментарии Реброва и Миколенко перед матчем с Исландией
Поединок состоится на 10 октября в 21:45 по киевскому времени
В пятницу, 10 октября, состоится матч третьего тура квалификации чемпионата мира между сборными Исландии и Украины.
Поединок примет «Лейгардальсведлюр» в городе Рейкьявик. Старт матча запланирован на 21:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поле первых двух туров Исландия набрала три очка и идет второй в группе. Украина одним баллом расположилась на третьей позиции.
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров и защитники Виталий Миколенко дали пресс-конференцию перед матчем с Исландией.
ВИДЕО. Комментарии Реброва и Миколенко перед матчем с Исландией
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей Михайличенко оценил игру сборной Украины U-20 и форварда Александра Пищура
Встреча третьего тура отборочной группы D состоится 10 октября в 21:45 по Киеву