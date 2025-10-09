В пятницу, 10 октября, состоится матч третьего тура квалификации чемпионата мира между сборными Исландии и Украины.

Поединок примет «Лейгардальсведлюр» в городе Рейкьявик. Старт матча запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Поле первых двух туров Исландия набрала три очка и идет второй в группе. Украина одним баллом расположилась на третьей позиции.

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров и защитники Виталий Миколенко дали пресс-конференцию перед матчем с Исландией.

ВИДЕО. Комментарии Реброва и Миколенко перед матчем с Исландией