Экс-игрок сборной Украины: «Решающим будет матч в Рейкьявике»

Бывший игрок национальной сборной Украины Олег Красноперов эксклюзивно для Sport.ua дал прогноз на октябрьские матчи отбора на ЧМ-2026 подопечных Сергея Реброва – против Исландии и Азербайджана.

«Конечно, те кадровые проблемы, которые в последнее время не обошли нашу главную команду, вызывают беспокойство. Тем не менее, выпали из обоймы несколько ведущих исполнителей, особенно это касается линии полузащиты. Я имею в виду Александра Зинченко, Виктора Цыганкова, Егора Ярмолюка. Однако у тренерского штаба было достаточно времени, чтобы определить, кто качественно заменит травмированных. Надеюсь, что наставник Сергей Ребров сделает правильный выбор, тем более что у сборной Украины довольно длинная скамейка запасных.

На мой взгляд, среди октябрьских спаренных матчей решающим будет тот, что пройдет 10 октября в Рейкьявике. Исландцы обновили состав, появилась перспективная молодежь, претендующая на роль лидеров. Нашим будет трудно, потому что хозяева нацелены на атаку, непреклонны в единоборствах, и всё же гости воспользуются хотя бы одним созданным голевым моментом.

Что касается следующего матча – с азербайджанцами, то здесь преимущество в классе у украинцев – очевидно, главное, чтобы не подвела концентрация. Как это было в недавнем противостоянии в Баку, когда мы подарили хозяевам два очка.

Мой прогноз? Победа над исландцами – 1:0 в гостях и 2:0 над азербайджанцами в Кракове. Самое время доказать, что украинцы могут на высоком уровне проводить спаренные матчи».