Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
09 октября 2025, 14:43 | Обновлено 09 октября 2025, 14:45
Известный тренер: «Сборной Украины нельзя проиграть Исландии»

Виталий Пономарев поделился ожиданиями от предстоящих матчей национальной сборной Украины

Известный тренер: «Сборной Украины нельзя проиграть Исландии»
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Известный украинский тренер Виталий Пономарев поделился ожиданиями от предстоящих матчей национальной сборной Украины в отборе к чемпионату мира 2026 года.

– Сейчас наступает период международной паузы, в течение которого национальная сборная Украины проведет матчи против Исландии и Азербайджана по отбору к ЧМ-2026. Чего ожидаете от этих противостояний?

– Конечно, хочется, чтобы сборная победила в этих двух матчах, и мы получили очень хорошие шансы попасть на чемпионат мира. Хочется, чтобы они подошли полностью подготовленными и добились максимального результата.

– Будут ли эти две игры решающими в контексте перспектив сборной Украины попасть на ЧМ-2026, как считаете?

– По-моему, да. Нельзя проигрывать Исландии. Поэтому, думаю, это будет такой важный период для нашей команды, – сказал специалист.

Сборная Украины по футболу в октябре продолжит выступления в отборе на ЧМ-2026. 10 октября украинская команда сыграет против Исландии, а 13 – против Азербайджана.

Олег Вахоцкий
