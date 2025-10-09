Известный тренер: «Сборной Украины нельзя проиграть Исландии»
Виталий Пономарев поделился ожиданиями от предстоящих матчей национальной сборной Украины
Известный украинский тренер Виталий Пономарев поделился ожиданиями от предстоящих матчей национальной сборной Украины в отборе к чемпионату мира 2026 года.
– Сейчас наступает период международной паузы, в течение которого национальная сборная Украины проведет матчи против Исландии и Азербайджана по отбору к ЧМ-2026. Чего ожидаете от этих противостояний?
– Конечно, хочется, чтобы сборная победила в этих двух матчах, и мы получили очень хорошие шансы попасть на чемпионат мира. Хочется, чтобы они подошли полностью подготовленными и добились максимального результата.
– Будут ли эти две игры решающими в контексте перспектив сборной Украины попасть на ЧМ-2026, как считаете?
– По-моему, да. Нельзя проигрывать Исландии. Поэтому, думаю, это будет такой важный период для нашей команды, – сказал специалист.
Сборная Украины по футболу в октябре продолжит выступления в отборе на ЧМ-2026. 10 октября украинская команда сыграет против Исландии, а 13 – против Азербайджана.
