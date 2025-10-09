Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
Украина. Премьер лига
09 октября 2025, 15:17 |
625
0

Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»

Олег Симороз раскритиковал Александра Алиева

09 октября 2025, 15:17 |
625
0
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
Instagram. Александр Алиев

Киевский суд признал бывшего игрока киевского «Динамо» и сборной Украины Александра Алиева виновным в деле об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

На решение суда отреагировал ветеран Вооруженных Сил Украины Олег Симороз. Военный подверг критике бывшего футболиста сборной Украины, не подбирая никаких слов.

«Обращаю внимание Киевский городской территориальный центр комплектования, что Александр Алиев неоднократно уклонялся от повесток Оболонского ТЦК по мобилизации, скрываясь от службы в так называемых «ДФТГ», где в его обязанности во время действия военного состояния входит посещение VIP-ложи стадиона «Динамо», а также дегустация. тактическим автомобилем Mersedes-Benz G-350. Очень надеюсь, что этого клоуна когда-нибудь призовут на настоящую военную службу и ТЦК перестанет его покрывать.

Отмечаю, что Александр Алиев, несмотря на его пафосные интервью о «службе в армии», как военнослужащий не имеет никакого отношения к боевой 112-й бригаде Вооруженных Сил Украины. Мне как ветерану этой бригады противно смотреть, как этот алкаш пытается примазаться к боевой части, при этом сладко ночует дома в Киеве после выпитых рюмок.

Реального участия в боевых действиях этот клоун также не принимал, но используя связи в командовании Сил территориальной обороны, за героическую оборону своего двора на Оболони, он получил статус участника боевых действий, которым теперь он пользуется, например в суде, оправдывая свое бухое управление автомобилем», – написал Симороз.

Решение столичного суда Алиев сможет оспорить в течение десяти дней с момента вынесения приговора.

По теме:
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Экс-партнеру Ярмоленко грозит лишение свободы. Его ждет суд
Дело о банкротстве. Шахтер обратился в суд из-за трансфера игрока Динамо
Александр Алиев суд Олег Симороз
Олег Вахоцкий Источник: Facebook
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вингер Барселоны расхвалил звезду Динамо: «Это импонирует»
Футбол | 09 октября 2025, 14:59 0
Вингер Барселоны расхвалил звезду Динамо: «Это импонирует»
Вингер Барселоны расхвалил звезду Динамо: «Это импонирует»

Артем Рыбак расхвалил лидера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко

В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
Футбол | 09 октября 2025, 09:54 5
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную

Футболист сборной Мали Усман Саване тренируется в расположении киевского клуба

С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
Бокс | 09.10.2025, 07:19
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Футбол | 08.10.2025, 15:44
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Бокс | 09.10.2025, 07:08
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный экс-игрок Динамо возглавил футбольную команду. Ему всего 38 лет
Известный экс-игрок Динамо возглавил футбольную команду. Ему всего 38 лет
07.10.2025, 22:45 2
Футбол
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
07.10.2025, 17:27 8
Футбол
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
07.10.2025, 08:06 10
Футбол
Урок от Маэстро. Юлиан Бойко всухую проиграл знаменитому Ронни О'Салливану
Урок от Маэстро. Юлиан Бойко всухую проиграл знаменитому Ронни О'Салливану
07.10.2025, 16:47 4
Снукер
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
08.10.2025, 00:20 85
Футбол
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
08.10.2025, 08:19 58
Футбол
Первая лига. Лидеры идут в отрыв
Первая лига. Лидеры идут в отрыв
07.10.2025, 14:14 1
Футбол
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
08.10.2025, 07:13 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем