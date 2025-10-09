Киевский суд признал бывшего игрока киевского «Динамо» и сборной Украины Александра Алиева виновным в деле об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

На решение суда отреагировал ветеран Вооруженных Сил Украины Олег Симороз. Военный подверг критике бывшего футболиста сборной Украины, не подбирая никаких слов.

«Обращаю внимание Киевский городской территориальный центр комплектования, что Александр Алиев неоднократно уклонялся от повесток Оболонского ТЦК по мобилизации, скрываясь от службы в так называемых «ДФТГ», где в его обязанности во время действия военного состояния входит посещение VIP-ложи стадиона «Динамо», а также дегустация. тактическим автомобилем Mersedes-Benz G-350. Очень надеюсь, что этого клоуна когда-нибудь призовут на настоящую военную службу и ТЦК перестанет его покрывать.

Отмечаю, что Александр Алиев, несмотря на его пафосные интервью о «службе в армии», как военнослужащий не имеет никакого отношения к боевой 112-й бригаде Вооруженных Сил Украины. Мне как ветерану этой бригады противно смотреть, как этот алкаш пытается примазаться к боевой части, при этом сладко ночует дома в Киеве после выпитых рюмок.

Реального участия в боевых действиях этот клоун также не принимал, но используя связи в командовании Сил территориальной обороны, за героическую оборону своего двора на Оболони, он получил статус участника боевых действий, которым теперь он пользуется, например в суде, оправдывая свое бухое управление автомобилем», – написал Симороз.

Решение столичного суда Алиев сможет оспорить в течение десяти дней с момента вынесения приговора.