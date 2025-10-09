Известный украинский клуб уволил главного тренера. Он поссорился с фаном
Александр Бабич больше не является тренером Ворсклы
Полтавская «Ворскла» уволила главного тренера команды Александра Бабича, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, отставка произошла сразу после домашнего поражения от «Чернигова» (0:1).
Интересно, что после этого негативного результата Бабич провел «разговор на повышенных тонах» с одним из болельщиков «Ворсклы» на трибунах.
Исполняющим обязанности главного тренера «Ворсклы» временно назначен Валерий Куценко.
После 10 туров Первой лиги 2025/26 «Ворскла» имеет в своем активе 12 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице.
