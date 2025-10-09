Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный украинский клуб уволил главного тренера. Он поссорился с фаном
Украина. Первая лига
09 октября 2025, 12:27 |
256
0

Известный украинский клуб уволил главного тренера. Он поссорился с фаном

Александр Бабич больше не является тренером Ворсклы

09 октября 2025, 12:27 |
256
0
Известный украинский клуб уволил главного тренера. Он поссорился с фаном
ФК Ворскла. Александр Бабич

Полтавская «Ворскла» уволила главного тренера команды Александра Бабича, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, отставка произошла сразу после домашнего поражения от «Чернигова» (0:1).

Интересно, что после этого негативного результата Бабич провел «разговор на повышенных тонах» с одним из болельщиков «Ворсклы» на трибунах.

Исполняющим обязанности главного тренера «Ворсклы» временно назначен Валерий Куценко.

После 10 туров Первой лиги 2025/26 «Ворскла» имеет в своем активе 12 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице.

По теме:
Известно, когда вратарь Оболони Марченко восстановится от перелома руки
Юрий ВИРТ: «Второй гол выбил нас из колеи»
В Шахтере определились с лучшим игроком сентября
Александр Бабич Ворскла Полтава отставка Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Игорь Бурбас Валерий Куценко
Дмитрий Вус Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Футбол | 08 октября 2025, 14:48 5
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара

ПСЖ предложил за юного вингера 230 миллионов евро

Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Футбол | 09 октября 2025, 08:13 0
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную

Мирон Богданович считает, что вызов заслужил Филиппов из «Полесья»

Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 09.10.2025, 05:11
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Футбол | 09.10.2025, 07:27
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Ибрагимович назвал четырех тренеров, которые изменили футбол
Футбол | 09.10.2025, 10:55
Ибрагимович назвал четырех тренеров, которые изменили футбол
Ибрагимович назвал четырех тренеров, которые изменили футбол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
08.10.2025, 07:13 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
07.10.2025, 14:59 13
Футбол
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
08.10.2025, 06:30 15
Футбол
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
08.10.2025, 04:44 1
Бокс
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
08.10.2025, 21:04 21
Футбол
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
08.10.2025, 06:50
Бокс
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
08.10.2025, 04:40 1
Бокс
Бунт в Реале. Две звезды недовольны работой Хаби Алонсо
Бунт в Реале. Две звезды недовольны работой Хаби Алонсо
07.10.2025, 20:25 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем