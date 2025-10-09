Известный украинский клуб уволил главного тренера. Он поссорился с фаном

Полтавская «Ворскла» уволила главного тренера команды Александра Бабича, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, отставка произошла сразу после домашнего поражения от «Чернигова» (0:1).

Интересно, что после этого негативного результата Бабич провел «разговор на повышенных тонах» с одним из болельщиков «Ворсклы» на трибунах.

Исполняющим обязанности главного тренера «Ворсклы» временно назначен Валерий Куценко.

После 10 туров Первой лиги 2025/26 «Ворскла» имеет в своем активе 12 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице.