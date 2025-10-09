Миколенко рассказал о своем разговоре с Ребровым и давлении в сборной

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о своем разговоре с главным тренером Сергеем Ребровым, а также прокомментировал будущие игры против Исландии и Азербайджана:

«Я не помню точно, о чем мы общались во время первого разговора, но тренер спрашивал о моем состоянии, ведь почти все мы играли в воскресенье. Это был разговор о физическом состоянии. Я чувствую себя гораздо лучше, чем это было во время предыдущего сбора.

Есть фаворит – это Франция. Это и так понятно. И три команды. С Азербайджаном мы сыграли 1:1 на выезде и сейчас эти четыре матча – в каждом нам нужно побеждать. Исландия и Азербайджан – это матчи с конкурентами за второе место, которые мы должны выигрывать. Только так.

Всегда ощущается давление – в клубе или в сборной. В сборной, наверное, еще больше, потому что не так много времени на подготовку. Каждый приезжает в разном состоянии, много травм сейчас. Ты ощущаешь давление всегда. Когда играешь товарищеские матчи, оно меньше, но оно есть, потому что тебе нужно показывать хороший футбол и выигрывать матчи.

Когда ты играешь матчи отбора, от которых зависит будущее, выход на чемпионат мира или Европы, то, конечно, это большое давление. Ты играешь за свою страну и делаешь все возможное. Иногда не получается, но это жизнь», – рассказал Миколенко.