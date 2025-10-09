Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Миколенко рассказал о своем разговоре с Ребровым и давлении в сборной
Чемпионат мира
09 октября 2025, 07:55 |
975
1

Миколенко рассказал о своем разговоре с Ребровым и давлении в сборной

В октябре «сине-желтая» команда сыграет против Исландии и Азербайджана в отборе на ЧМ-2026

09 октября 2025, 07:55 |
975
1 Comments
Миколенко рассказал о своем разговоре с Ребровым и давлении в сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о своем разговоре с главным тренером Сергеем Ребровым, а также прокомментировал будущие игры против Исландии и Азербайджана:

«Я не помню точно, о чем мы общались во время первого разговора, но тренер спрашивал о моем состоянии, ведь почти все мы играли в воскресенье. Это был разговор о физическом состоянии. Я чувствую себя гораздо лучше, чем это было во время предыдущего сбора.

Есть фаворит – это Франция. Это и так понятно. И три команды. С Азербайджаном мы сыграли 1:1 на выезде и сейчас эти четыре матча – в каждом нам нужно побеждать. Исландия и Азербайджан – это матчи с конкурентами за второе место, которые мы должны выигрывать. Только так.

Всегда ощущается давление – в клубе или в сборной. В сборной, наверное, еще больше, потому что не так много времени на подготовку. Каждый приезжает в разном состоянии, много травм сейчас. Ты ощущаешь давление всегда. Когда играешь товарищеские матчи, оно меньше, но оно есть, потому что тебе нужно показывать хороший футбол и выигрывать матчи.

Когда ты играешь матчи отбора, от которых зависит будущее, выход на чемпионат мира или Европы, то, конечно, это большое давление. Ты играешь за свою страну и делаешь все возможное. Иногда не получается, но это жизнь», – рассказал Миколенко.

По теме:
Пресс-конференция Реброва в Рейкьявике. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
МИКОЛЕНКО: «Матчи за выход на чемпионат мира – это большое давление»
ДОВБИК: «На нас смотрит вся страна. Задача сборной – не ниже второго места»
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу сборная Азербайджана по футболу Украина - Азербайджан Исландия - Украина Виталий Миколенко Сергей Ребров
Николай Титюк Источник: ВЗбирна
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Сборная провела тренировку под дождем перед вылетом в Исландию
Футбол | 09 октября 2025, 04:14 3
ФОТО. Сборная провела тренировку под дождем перед вылетом в Исландию
ФОТО. Сборная провела тренировку под дождем перед вылетом в Исландию

Сине-желтые готовятся к матчам против Исландии и Азербайджана

Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Футбол | 09 октября 2025, 07:27 0
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание

Бывший футболист был оштрафован и получил запрет на управление автомобилем

Последним был Онищенко или Искусство вовремя уйти по-динамовски
Футбол | 08.10.2025, 11:50
Последним был Онищенко или Искусство вовремя уйти по-динамовски
Последним был Онищенко или Искусство вовремя уйти по-динамовски
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Футбол | 08.10.2025, 15:44
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Голкипер из АПЛ намерен играть в Реале вместо Лунина и Куртуа
Футбол | 09.10.2025, 08:54
Голкипер из АПЛ намерен играть в Реале вместо Лунина и Куртуа
Голкипер из АПЛ намерен играть в Реале вместо Лунина и Куртуа
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Микола Унгурян
так, вам потрібно виграти мінімум 3 матчі, з фрвнцузами - то з рожевих мрій що ви їх обіграєте. в принципі вистачає і 7 балів - 4 з ісландцями та 3 з азейбарджанцями щоб взяти 2 місце . але краще 9
Ответить
0
Популярные новости
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
08.10.2025, 00:20 87
Футбол
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
08.10.2025, 14:48 5
Футбол
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
08.10.2025, 04:44 1
Бокс
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
08.10.2025, 06:30 15
Футбол
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
08.10.2025, 07:35 38
Футбол
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
08.10.2025, 06:50
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
07.10.2025, 14:59 13
Футбол
Хозяева вылетели. Определен второй четвертьфиналист молодежного ЧМ-2025
Хозяева вылетели. Определен второй четвертьфиналист молодежного ЧМ-2025
08.10.2025, 06:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем