Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
08 октября 2025, 19:01 | Обновлено 08 октября 2025, 19:22
Команда УПЛ готовится к матчу чемпионата: травмированные и спарринг

Оболонь ждет завершения паузы на матчи сборных

ФК Оболонь

Как стало известно Sport.ua, 8 октября футболисты Оболони начали подготовку к очередному календарному поединку 9-го тура УПЛ – с Полтавой, который состоится 17 октября.

По имеющейся информации, паузу в чемпионате подопечные Александра Антоненко заполнят контрольным матчем с Зарей, который состоится 11 октября. К слову, эти команды уже встречались в 7-м туре чемпионата и подписали мирное соглашение 0:0.

Пока в Оболони есть кадровые потери: травмированы Олег Слободян, Иван Нестеренко, Андрей Ломницкий, однако клубный медперсонал прилагает усилия, чтобы они успели восстановиться до поединка в Полтаве.

Пока что футболисты Оболони занимают 10-е место в чемпионате, набрав десять очков.

По теме:
Металлург – Пробой – 0:1. Вторая победа новичка. Видео гола и обзор матча
Без ключевых игроков. Известны планы Металлиста 1925 на паузу в УПЛ
Василий КОБИН: «Команда на последние минут 10 стала неконтролируемой»
Оболонь Киев инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Коваленко
