Команда УПЛ готовится к матчу чемпионата: травмированные и спарринг

Как стало известно Sport.ua, 8 октября футболисты Оболони начали подготовку к очередному календарному поединку 9-го тура УПЛ – с Полтавой, который состоится 17 октября.

По имеющейся информации, паузу в чемпионате подопечные Александра Антоненко заполнят контрольным матчем с Зарей, который состоится 11 октября. К слову, эти команды уже встречались в 7-м туре чемпионата и подписали мирное соглашение 0:0.

Пока в Оболони есть кадровые потери: травмированы Олег Слободян, Иван Нестеренко, Андрей Ломницкий, однако клубный медперсонал прилагает усилия, чтобы они успели восстановиться до поединка в Полтаве.

Пока что футболисты Оболони занимают 10-е место в чемпионате, набрав десять очков.