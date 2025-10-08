Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Форвард Атлетико может перебраться в АПЛ. За ним следит участник ЛЧ
Испания
08 октября 2025, 17:24 | Обновлено 08 октября 2025, 17:26
268
0

«Ньюкасл» видит в Александере Серлоте качественное усиление

Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Серлот

29-летний норвежский форвард Александер Серлот, контракт которого принадлежит мадридскому «Атлетико», попал в сферу интересов английского клуба.

По информации издания Marca, нападающий стал приоритетной целью «Ньюкасла» на зимнее трансферное окно.

«Сороки» планируют использовать средства, полученные после ухода Александера Исака в «Ливерпуль» за 130 миллионов евро.

Представители «Ньюкасла» даже посетили успешный матч «Атлетико» против «Реала» в Ла Лиге, в котором Серлот отметился забитым мячом.

Норвежец находится в «Атлетико» с августа 2023 – за это время форвард отбегал 61 поединок за клуб, забил 26 мячей и отдал два ассиста.

Александер Серлот Ньюкасл Атлетико Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Андрей Витренко Источник: Marca
