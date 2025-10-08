Форвард Атлетико может перебраться в АПЛ. За ним следит участник ЛЧ
«Ньюкасл» видит в Александере Серлоте качественное усиление
29-летний норвежский форвард Александер Серлот, контракт которого принадлежит мадридскому «Атлетико», попал в сферу интересов английского клуба.
По информации издания Marca, нападающий стал приоритетной целью «Ньюкасла» на зимнее трансферное окно.
«Сороки» планируют использовать средства, полученные после ухода Александера Исака в «Ливерпуль» за 130 миллионов евро.
Представители «Ньюкасла» даже посетили успешный матч «Атлетико» против «Реала» в Ла Лиге, в котором Серлот отметился забитым мячом.
Норвежец находится в «Атлетико» с августа 2023 – за это время форвард отбегал 61 поединок за клуб, забил 26 мячей и отдал два ассиста.
