Сборная УКРАИНЫ
08 октября 2025, 16:21 |
Защитник сборной Украины U-20: «Конечно, мы очень расстроены»

Владислав Кисиль поделился эмоциями после досадного поражения «сине-желтых»

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кисиль

Защитник юниорской сборной Украины (U-20) Владислав Кисиль поделился эмоциями после досадного поражения «сине-желтых» в матче против представителей Испании (0:1) на ЧМ-2025:

«Конечно, мы очень расстроены, потому что хотели пройти дальше, но был тяжелый матч, и вышло так. Для меня это был очень важный поединок, как и чемпионат мира.

Все же первый вызов в сборную – и столь высок уровень турнира. Мы знали, что Испания будет поступать именно так, и готовились к этому. Сыграли мы хорошо, но нам немного не хватило впереди, чтобы сравнять счет», – сказал Владислав.

На нашем сайте доступен обзор матча Украина – Испания, где сине-желтые потерпели минимальное поражение и вылетели из чемпионата мира.

сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 Украина - Испания сборная Испании по футболу U-20
Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
