Защитник сборной Украины U-20: «Конечно, мы очень расстроены»
Владислав Кисиль поделился эмоциями после досадного поражения «сине-желтых»
Защитник юниорской сборной Украины (U-20) Владислав Кисиль поделился эмоциями после досадного поражения «сине-желтых» в матче против представителей Испании (0:1) на ЧМ-2025:
«Конечно, мы очень расстроены, потому что хотели пройти дальше, но был тяжелый матч, и вышло так. Для меня это был очень важный поединок, как и чемпионат мира.
Все же первый вызов в сборную – и столь высок уровень турнира. Мы знали, что Испания будет поступать именно так, и готовились к этому. Сыграли мы хорошо, но нам немного не хватило впереди, чтобы сравнять счет», – сказал Владислав.
На нашем сайте доступен обзор матча Украина – Испания, где сине-желтые потерпели минимальное поражение и вылетели из чемпионата мира.
