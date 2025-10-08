Защитник сборной Украины U-20: «Конечно, мы очень расстроены»

Защитник юниорской сборной Украины (U-20) Владислав Кисиль поделился эмоциями после досадного поражения «сине-желтых» в матче против представителей Испании (0:1) на ЧМ-2025:

«Конечно, мы очень расстроены, потому что хотели пройти дальше, но был тяжелый матч, и вышло так. Для меня это был очень важный поединок, как и чемпионат мира.

Все же первый вызов в сборную – и столь высок уровень турнира. Мы знали, что Испания будет поступать именно так, и готовились к этому. Сыграли мы хорошо, но нам немного не хватило впереди, чтобы сравнять счет», – сказал Владислав.

