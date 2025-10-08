Назван стартовый состав сборной Украины U-18 на игру с Хорватией U-18

Юношеская сборная Украины U-18 (футболисты не старше 2008 г.р.) стартует на международном турнире в Хорватии.

8 октября в 13:30 в матче 1-го тура встречаются Украина U-18 и Хорватия U-18.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины U-18 под руководством нового тренера Владимира Самборского проводит сбор с 5 до 16 октября в хорватском городе Пореч.

Соперниками сине-желтых также станут сверстники из Уэльса (11 октября) и Швеции (14 октября).

Стартовый состав сборной Украины U-18 на игру с Хорватией