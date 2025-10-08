Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Назван стартовый состав сборной Украины U-18 на игру с Хорватией U-18
Молодежные турниры
08 октября 2025, 12:38 | Обновлено 08 октября 2025, 12:39
Назван стартовый состав сборной Украины U-18 на игру с Хорватией U-18

8 октября в 13:30 пройдет матч 1-го тура юношеского турнира в Хорватии

Назван стартовый состав сборной Украины U-18 на игру с Хорватией U-18
УАФ

Юношеская сборная Украины U-18 (футболисты не старше 2008 г.р.) стартует на международном турнире в Хорватии.

8 октября в 13:30 в матче 1-го тура встречаются Украина U-18 и Хорватия U-18.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины U-18 под руководством нового тренера Владимира Самборского проводит сбор с 5 до 16 октября в хорватском городе Пореч.

Соперниками сине-желтых также станут сверстники из Уэльса (11 октября) и Швеции (14 октября).

Стартовый состав сборной Украины U-18 на игру с Хорватией

Украина U-18 – Хорватия U-18. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сборная Украины U-18 сыграет на турнире в Хорватии. Состав команды
САМБОРСКИЙ: «Хотим достойно представить Украину на этом престижном турнире»
сборная Украины по футболу U-18 Владимир Самборский Хорватия - Украина стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
