Назван стартовый состав сборной Украины U-18 на игру с Хорватией U-18
8 октября в 13:30 пройдет матч 1-го тура юношеского турнира в Хорватии
Юношеская сборная Украины U-18 (футболисты не старше 2008 г.р.) стартует на международном турнире в Хорватии.
8 октября в 13:30 в матче 1-го тура встречаются Украина U-18 и Хорватия U-18.
Сборная Украины U-18 под руководством нового тренера Владимира Самборского проводит сбор с 5 до 16 октября в хорватском городе Пореч.
Соперниками сине-желтых также станут сверстники из Уэльса (11 октября) и Швеции (14 октября).
Стартовый состав сборной Украины U-18 на игру с Хорватией
