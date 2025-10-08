Фати забивает быстрее Кейна, Холанда и Мбаппе в текущем сезоне

Ансу Фати забивает быстрее Гарри Кейна, Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе в текущем сезоне.

Нападающему Монако в среднем нужно 42 минуты игрового времени для взятия ворот соперников в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

Это лучший показатель среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов на данный момент.

Учитывались только игроки с 4+ голами.

Игроки топ-5 европейских чемпионатов с наименьшим количеством минут игрового времени, который нужен для гола в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

42' – Ансу Фати (Монако)

57' – Гарри Кейн (Бавария)

63' – Душан Влахович (Ювентус)

67' – Килиан Мбаппе (Реал)

68' – Эрлинг Холанд (Ман. Сити)