  4. Фати забивает быстрее Кейна, Холанда и Мбаппе в текущем сезоне
Франция
Форварду Монако нужно наименьшее количество времени для того, чтобы забить гол

Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Ансу Фати забивает быстрее Гарри Кейна, Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе в текущем сезоне.

Нападающему Монако в среднем нужно 42 минуты игрового времени для взятия ворот соперников в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

Это лучший показатель среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов на данный момент.

Учитывались только игроки с 4+ голами.

Игроки топ-5 европейских чемпионатов с наименьшим количеством минут игрового времени, который нужен для гола в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

  • 42' – Ансу Фати (Монако)
  • 57' – Гарри Кейн (Бавария)
  • 63' – Душан Влахович (Ювентус)
  • 67' – Килиан Мбаппе (Реал)
  • 68' – Эрлинг Холанд (Ман. Сити)
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Монако статистика Ансу Фати Гарри Кейн Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
