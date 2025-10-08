Гранд АПЛ согласовал продажу суперзвезды за огромную сумму. Замена готова

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш станет игроком клуб из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Indykaila News.

По информации источника, 30-летний португалец перейдет в один из клубов из Саудовской Аравии за сумму в 100 миллионов евро. Его трансфер согласован на уровне клубов, ему осталось лишь согласовать личные условия контракта.

На деньги с продажи Бруну «красные дьяволы» подпишут Карлоса Балеба из «Брайтона» и Эллиота Андерсона из «Ноттингем Форест».

В текущем сезоне Бруну Фернандеш провел восемь матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двум забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что звезда гранда АПЛ разочарован своей ролью в команде.