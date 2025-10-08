Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гранд АПЛ согласовал продажу суперзвезды за огромную сумму. Замена готова
Англия
08 октября 2025, 07:43 |
Бруну Фернандеш станет игроком «Аль-Насра»

08 октября 2025, 07:43 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш станет игроком клуб из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Indykaila News.

По информации источника, 30-летний португалец перейдет в один из клубов из Саудовской Аравии за сумму в 100 миллионов евро. Его трансфер согласован на уровне клубов, ему осталось лишь согласовать личные условия контракта.

На деньги с продажи Бруну «красные дьяволы» подпишут Карлоса Балеба из «Брайтона» и Эллиота Андерсона из «Ноттингем Форест».

В текущем сезоне Бруну Фернандеш провел восемь матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двум забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что звезда гранда АПЛ разочарован своей ролью в команде.

По теме:
Ливерпуль делает все возможное ради бесплатного топ-трансфера
Шахтер предложил 15 миллионов евро за нападающего. Есть конкурент из россии
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед чемпионат Саудовской Аравии по футболу Карлос Балеба Брайтон Эллиот Андерсон Ноттингем Форест трансферы трансферы АПЛ
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
