ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег попрощался с двумя тренерами-ассистентами

Футбольный клуб «Левый Берег» сообщил о завершении сотрудничества с тренерами Вадимом Чернышенко и Александром Ломко.

40-летний Александр Ломко присоединился к тренерскому штабу первой команды «аистов» этим летом, а 51-летний Вадим Чернышенко работал в клубе более года: сначала – с юношеским составом, а затем помогал Виталию Перваку во время дебютного сезона команды в Премьер-лиге, а также входил в штаб Андрея Гаврюшова в текущем сезоне Первой лиги.

Пресс-служба клуба написала: «Выражаем искреннюю благодарность специалистам за плодотворное сотрудничество и вклад в развитие клуба, за высокие профессиональные и человеческие качества, которые они ежедневно демонстрировали в совместной работе. Мы ценим каждый пройденный вместе этап, каждую победу и каждый вызов, который делал нас сильнее. Желаем Вадиму Павловичу и Александру Сергеевичу успешного продолжения тренерской карьеры, новых свершений и вдохновения для будущих достижений».