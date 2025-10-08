Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший игрок Реала хочет к Месси: он отказался от иранских денег
Major League Soccer
08 октября 2025, 00:01 | Обновлено 08 октября 2025, 00:14
409
0

Бывший игрок Реала хочет к Месси: он отказался от иранских денег

Серхио Регилон близок к переходу в «Интер Майами»

08 октября 2025, 00:01 | Обновлено 08 октября 2025, 00:14
409
0
Бывший игрок Реала хочет к Месси: он отказался от иранских денег
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Регилон

Бывший левый защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон отклонил предложения клубов Ла Лиги и иранского «Персеполиса». Игрок хочет присоединиться к «Интеру Майами».

«Персеполис» был готов предложить испанцу зарплату в размере 4 миллионов евро за сезон, однако Регилона это не заинтересовало.

28-летний футболист сообщил своему агенту, что хочет перейти только в «Интер Майами». Переговоры с клубом МЛС уже находятся на продвинутой стадии, и переход может состояться на правах свободного агента.

Воспитанник мадридского «Реала» остается без клуба с лета этого года, после завершения контракта с лондонским «Тоттенхэмом».

К «шпорам» испанец присоединился в 2020 году из мадридского «Реала», после чего трижды отправлялся в аренду: в «Атлетико», «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд».

«Интер Майами» занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. Следующий матч команда Хавьера Маскерано проведет в ночь на 12 октября против «Атланты».

По теме:
Трансферная бомба. Барселона получила огромное предложение по суперзвезде
Назван стадион, на котором Барселона примет Жирону в матче Ла Лиги
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Серхио Регилон Интер Майами Персеполис Тоттенхэм Major League Soccer (MLS) Ла Лига трансферы трансферы АПЛ свободный агент Лионель Месси
Иван Чирко Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Футбол | 07 октября 2025, 07:10 38
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва

Андрей Лунин хотел быть первым номером в команде

Вратарь Кайрата пропустил пять голов от Реала. Казахстан принял решение
Футбол | 08 октября 2025, 00:59 0
Вратарь Кайрата пропустил пять голов от Реала. Казахстан принял решение
Вратарь Кайрата пропустил пять голов от Реала. Казахстан принял решение

18-летний Шерхан Калмурза получил образовательный грант

Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Футбол | 08.10.2025, 00:20
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
Футбол | 07.10.2025, 14:59
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Футбол | 07.10.2025, 07:51
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
07.10.2025, 01:00 3
Футбол
Рой Джонс объяснил, почему только один боксер в мире лучше Усика
Рой Джонс объяснил, почему только один боксер в мире лучше Усика
06.10.2025, 07:21
Бокс
Маркевич удивил прогнозом на матч Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Маркевич удивил прогнозом на матч Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
06.10.2025, 12:54 5
Футбол
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
06.10.2025, 05:40 4
Бокс
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
06.10.2025, 06:47 19
Футбол
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
06.10.2025, 21:59
Футбол
Известно, как к Ломаченко относятся в родном городе после его слов
Известно, как к Ломаченко относятся в родном городе после его слов
06.10.2025, 04:24 2
Бокс
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
07.10.2025, 08:06 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем