Бывший игрок Реала хочет к Месси: он отказался от иранских денег

Бывший левый защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон отклонил предложения клубов Ла Лиги и иранского «Персеполиса». Игрок хочет присоединиться к «Интеру Майами».

«Персеполис» был готов предложить испанцу зарплату в размере 4 миллионов евро за сезон, однако Регилона это не заинтересовало.

28-летний футболист сообщил своему агенту, что хочет перейти только в «Интер Майами». Переговоры с клубом МЛС уже находятся на продвинутой стадии, и переход может состояться на правах свободного агента.

Воспитанник мадридского «Реала» остается без клуба с лета этого года, после завершения контракта с лондонским «Тоттенхэмом».

К «шпорам» испанец присоединился в 2020 году из мадридского «Реала», после чего трижды отправлялся в аренду: в «Атлетико», «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд».

«Интер Майами» занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. Следующий матч команда Хавьера Маскерано проведет в ночь на 12 октября против «Атланты».