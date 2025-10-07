Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Флик обаварил Барселону, Вини – дальний родственник. Обзор 8 тура Ла Лиги
Испания
07 октября 2025, 21:43
Флик обаварил Барселону, Вини – дальний родственник. Обзор 8 тура Ла Лиги

Лидер чемпионата сменился во второй раз за пару недель

Флик обаварил Барселону, Вини – дальний родственник. Обзор 8 тура Ла Лиги
Представьте, вы тренер «Севильи». Ваша команда только что обыграла «Барселону» дома впервые за 10 лет. И бог с ним с этим десятилетием без побед, главное – сегодняшний выигрыш со счетом 4:1! И вот вы выходите к СМИ и говорите: «Мы могли забивать больше!» Вау. Возможно, это и есть эйфория, однако наставник «Севильи» Альмейда (пожалуй, стоит запомнить фамилию: он с нами надолго) сразу, даже в момент радости, транслирует футболистам: вы крутые, но можете еще лучше, способны на еще большее. Это и есть привитие команде высоких, наивысших стандартов. Потому что «Севилья» сейчас – лишь середняк, который не должен квалифицироваться в еврокубки. Но это мы уверены в такой ее судьбе. Не футболисты. Они могут поверить, что способны выигрывать у «Барселоны» каждую неделю. Альмейда пока нравится не только как тренер. Оратор он также замечательный.

Но не только Альмейдой богаты. Снова текст с итогами тура Ла Лиги. Снова много интересного и размышлений. Снова сборная уик-энда. Там в очередной раз «игнор» многих привычных топов и признание успехов (пока что) ноунеймов. На прошлой неделе, например, назвал игроком тура вратаря «Севильи», а теперь он матч с «Барселоной» выиграл. Заприметил героя заранее.

Обаваривание Барселоны

Сезон 19/20. «Бавария» выигрывает требл и устанавливает рекорд по голам в чемпионате, но однажды проигрывает 1:5 «Айнтрахту». Следующий сезон – снова выигрыш Б1 с отрывом, но 1:4 против «Хоффенхайма». Это с Фликом. За год до его прихода – 0:3 против «Боруссии» М. И снова выигранный трофей в чемпионате. То есть вы понимаете: каждый год одно и то же. Команда играет хорошо каждую неделю, а потом бац – и разгромное поражение. Так бывает, когда твой стиль – радикальный. Однажды нападающие не реализуют шансы, а защитники не удерживают офсайдную линию несколько раз за 90 минут – и вот тебе разгром. Это следствие манеры игры. Благодаря ей «Барселона» выиграла титул и в новой гонке, но из-за него же здесь уступила 1:4 «Севилье». Это нормально. Особенно для «Баварии» в Бундеслиге. Теперь и для каталонцев. Флик принес эту «болячку» из Германии.

Виноват не (только) Симеоне

Я не хочу сказать, что Ленгле – главная проблема, но он ее весомая часть. В матче с «Реалом» сыграл рукой, из-за чего команде отменили забитый мяч. Теперь дважды за 16 минут получил желтую карточку и оставил партнеров в меньшинстве. Из-за последнего «Атлетико» не удержал преимущество против «Сельты» (1:1) – аутсайдера чемпионата. И вот уже антирекорд по набранным очкам после 8 туров с 2012 года. Не из-за лично Ленгле, а из-за такой хаотичной работы на рынке. Почему в атаке есть Альварес, а в защите – Ленгле? Почему в нападение покупают Распадори и Баэну, а в оборону – Руджери? Конечно, есть и к Симеоне вопросы, но и ответственные за комплектацию команды проваливаются. «Атлетико» просто не готов побеждать, потому что в плохой день Ленгле привезет, а его никто не подстрахует: все миллионы ушли на нападение.

Матч Сегунды

А почему бы не поговорить прицельно о, пожалуй, наименее примечательной вывеске Примеры выходных? «Овьедо» и «Леванте» только недавно играли в Сегунде, только в мае завоевали путевки в Ла Лигу. А теперь сражаются за очки уже здесь. К личной встрече как более смелая команда подходил именно «Овьедо»: и атак проводит больше, и мячом владеет более охотно, и прессингует выше... А победил «Леванте» (2:0) – автобус, который, очень показательно, в восьмой раз в сезоне проиграл матч по угловым. 8 матчей – 8 поражений по этому показателю. Потому что сидит у собственных ворот и атакует крайне вертикально. Зато как организованно! После перерыва имел 32% владения круглым, но большее xG. Более прагматичный коллектив победил тот, который стоит считать более романтичным. Таковы реалии современного футбола: играй эффективно, а не эффектно.

Путь героя существует!

Заметил эту тенденцию еще на прошлой неделе, поэтому радуюсь: все еще актуально. 2 тура назад впервые в чемпионате победил «Реал Сосьедад»: куча моментов, но едва-едва 1:0. Неделю назад дебютную победу одержала «Мальорка»: поражение по ударам, автобус после перерыва, также трудовые 1:0. Теперь настала очередь впервые триумфировать «Жироне»: 4:19 по ударам, 2 красные карточки, но 2:1 против «Валенсии». Все названные команды-победители проводили эти матчи дома. 3 последовательных тура – 3 коллектива, которые впервые выиграли. Теперь в чемпионате остался только 1 такой – «Сельта». Сразу после паузы на поединки сборных выйдет на домашний матч против «Реал Сосьедада». Видимо, также победит 1:0 или 2:1, последние минуты проведет на нервах. Потому что в Ла Лиге можно одержать дебютную победу, кажется, только так – пройдя арку героя до конца.

Вини – дальний родственник

У многих в детстве был такой. Приезжал раз в год, но привозил тебе, любимому племяннику или любимой племяннице, дорогой подарок. Он не был рядом в самые важные моменты, о нем не вспоминали месяцами, но каждый момент его приезда – крайне радостный. Так вот, для «Реала» Вини – именно такой родственник. Пока Мбаппе выполняет роли и отца, и матери и проводит с ребенком время 24/7, бразилец посещает этот праздник жизни только время от времени. Зато каждый раз, когда играет хорошо, становится лучшим в матче. Против «Вильярреала» (3:1) в последнем туре и «Леванте» чуть ранее – суммарно 4 голевых действия, за 5 крайних поединков без учета названных – только 2. Вини крайне нестабилен. Но «Реал» может себе такое позволить, потому что имеет Мбаппе в топ-форме. Если у бразильца пойдет игра – матч выигран, не пойдет – француз подстрахует. Пока это работает. Режим «дальнего родственника» – теперь базовый для Вини.

О других матчах

«Хетафе» до этого тура проиграл 2 гостевых поединка подряд, а «Осасуна» не уступила ни в одном домашнем. Несложно догадаться, как сыграли очный поединок на поле второй (2:1). «Атлетик» наконец победил без Нико Уильямса. На это команда потратила 7 матчей, сконфузилась «Мальорка» (1:2). После такого позора она сразу приземлилась на 20 место, чтобы скрыться от глаз болельщиков. Впервые в сезоне проиграл «Эльче». Иронично, что всего лишь «Алавесу» (1:3) – крепкому, но все же середняку. Иногда лучше играть в футбол недостаточно. В прошлом туре «Райо» доминировал против «Севильи», но пропустил на последних минутах и уступил 0:1 – теперь не доминировал и, наоборот, забил на последних минутах в ворота «Реал Сосьедада» (1:0). Делаем выводы о том, как нужно играть, чтобы побеждать в ЛЛ. «Бетис» нервно победил «Эспаньол»: 2:1, 4 ЖК после 90+9 и незабитый соперником пенальти на 90+13. Пеллегрини от нервов постарел еще на 10 лет. Теперь ему 182.

Сборная тура

Вратарь «Севильи» Влаходимос совершил 7 сейвов в этом туре, да еще и против «Барселоны» – заслуживает признания. Согласен, что почти все – довольно простые, однако другие киперы ЛЛ на прошлых выходных чудес в воротах вообще не творили. Поэтому да, 2 недели подряд у нас один и тот же страж ворот – «прописался» в команде тура. Раз уж начали с «Севильи», то давайте «добьем». Команда забила аж 4, но в атаке отличались разные футболисты: аж 7 имеют по одному голевому действию. Ни один не повел партнеров за собой, все были равны – позволю себе не взять никого. А вот из защиты подтяну на правый фланг Кармону. 4 отбора, 3 выноса и великолепный спринт на 90 минуте. И гол после него. Тот, который поставил жирную точку в матче. Нам такой трудолюбивый защитник нужен.

«Леванте» в лобовом матче за жизнь одолел в гостях «Овьедо», не отметить это было бы странно. Поэтому сразу пара футболистов. Левый защитник Санчес с нами из-за 10 оборонительных действий и голевого паса, правый вингер Альварес (3 недели эта фамилия с нами!) – из-за того, что оказался в топ-3 и по ударам, и по пасам под удары, и по отборам, еще и гол забил... Был везде, везде был полезен. Ну и раз уж так хорошо пошли по флангам, то закроем и левый: там Вини. Без интриги. 5 ударов, 6 пасов под удары, 6 удачных попыток дриблинга, 3 заработанных на себе фола. Сделал игру команды и был лучшим в матче с третьим лучшим клубом Испании. Мне, конечно, нравится добавлять в сборную ноунеймов, но звезда в такой форме нам нужна.

В центре защиты Натан из «Бетиса» и Лежен из «Райо». Оба со своими командами одержали выездные победы. Оба были лучшими в защите своих коллективов. Натан сделал 0 отборов и 1 перехват. Как тогда оказался с нами? Благодаря 18 (!) выносам. Не бросался на соперников, а ждал мяч низко – и это сработало. За такой аномально высокий показатель должен быть в команде тура. Лежен выносил меньше, но набрал 10 различных оборонительных действий и один раз спас команду от верного пропущенного – если бы не он, сухаря и победы 1:0 не было бы. В центре поля – Кошта из «Мальорки» и Лосано из «Эспаньола». Не буду много расписывать, просто скажу, что они оба забили голы в туре, суммарный xG этих двух ударов – 0.07. Лучшие забитые тура. Советую посмотреть оба. Другие центрхавы в прошедшие выходные магии не творили.

На острие нашей сборной – и это большой сюрприз – Рего из «Атлетика». Ни один форвард в туре не забил 2+ голов. Поэтому выбираем среди авторов единственного, а если так – героя своей команды. Рего 22, а он до сих пор играет за дубль: видимо, недостаточно талантлив. До этого тура имел 35 минут за основу «Атлетика». Суммарно за 3 поединка. А теперь вышел на замену и принес забитыми команде первую победу со времен вылета Нико, то есть за 7 матчей во всех турнирах. Заслужил, потому что сделал то, чего не мог никто в составе команды часами. Под ним – Аленья из «Алавеса». Также вышел на замену. Сделал подачу в штрафную площадь – пенальти. Позже выиграл верховую дуэль в центре – ассист. На последних минутах пяткой пасовал партнеру – еще один. То есть за 22 минуты на поле принял участие в 3 забитых мячах – и принес команде победу 3:1. В соло выиграл матч.

Тренер команды – Альмейда из «Севильи». Схема 4-2-3-1 как у нас, так и у его команды. Если со своими футболистами разгромил «Барселону», то страшно даже представить, что мог бы сделать с нашими топами во главе с Вини...

Влаходимос («Севилья») – Санчес («Леванте»), Натан («Бетис»), Лежен («Райо»), Кармона («Севилья») – Кошта («Майорка»), Лосано («Эспаньол») – Винисиус («Реал Мадрид»), Аленья («Алавес»), Альварес («Леванте») – Рего («Атлетик»)

Игрок тура – Карлес Аленья («Алавес»)

Факты тура:

– 0 отборов в матче с «Атлетико» выполнила основная пара центральных полузащитников «Сельты» Бельтран и Родригес. Это не помешало команде выиграть владение мячом и не проиграть поединок;

– 232 дня «Алавес» не мог забить более 2 голов в чемпионате. Прервал эту серию в матче с «Эльче». Домашний стрик был даже длиннее – с апреля 2024 года, то есть полтора года;

– 321 минуту «Жирона» не могла забить на домашнем поле, но Ванат прервал эту серию. Влад забил первый гол команды на этой арене в сезоне в равных составах: предыдущее взятие ворот произошло, когда «Жирона» находилась в меньшинстве;

– 8 раз подряд «Леванте» проиграл по угловым в матче Ла Лиги. В свой последний год в Примере он уступил по этому показателю только 15 раз за 38 туров;

– 3 случай в сезоне (и второй подряд), когда «Барселона» проигрывает гостевой первый тайм в ЛЛ. За весь прошлый чемпионат подобное с ней случалось 5 раз, дважды подряд – ни разу;

– 14 матчей кряду выиграл «Реал» в чемпионате без учета дуэлей против классического испанского трио. Последний раз не против «Барселоны» или «Атлетико» команда теряла очки в лиге в апреле – ровно полгода назад.

Выступления наших

Ванат – интересный парень. В Испании имел 3 явных голевых возможности. Сколько реализовал? 0. А голов уже имеет 2. В этот уик-энд забил мяч в ворота «Валенсии» (2:1) с позиции мизерного xG. В современном футболе мало форвардов, которые и стабильно забивают, и стабильно плохо реализуют топ-шансы. Обычно все-таки «выбирают сторону»: либо «бросают» забивать вообще, либо начинают конвертировать в голы в том числе лучшие моменты. Ваната стоит хвалить за гол в ворота «Валенсии», но его брали не ради этого. Не только ради этого. Ради этого в меньшей степени. Влад пришел в команду, которая хочет создавать ему топ-моменты. И создает один шикарный каждую неделю. А он не реализует. Как будто, знаете, выполняет дополнительные квесты, но не проходит основной сюжет: не то чтобы плохо, но что-то всё же не так.

