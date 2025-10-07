Знаменитый немецкий тренер Юрген Клопп рассказал о своей работе в Ливерпуле и своей жизни после футбола.

Искренний разговор Юргена Клоппа и Рагнара Клавана вышел далеко за пределы футбола.

В течение 18 минут они говорили об объединяющей людей силе спорта, о ментальности победителей и роли личности в команде.

Клопп поделился своим видением современного футбола, лидерства, воспитания молодых игроков. Юрген объяснил, почему главное – не результат, а путь, который к нему ведет.

ВИДЕО. Клопп рассказал о Ливерпуле, современном спорте, жизни после футбола