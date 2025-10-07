СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 октября
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Во вторник, 7 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:45 Ювентус (Ж) – Бенфика (Ж)
22:00 Барселона (Ж) – Бавария (Ж)
22:30 Украина U-20 – Испания U-20
ТЕННИС
15:30 Аранча Рус – Александра Олейникова
