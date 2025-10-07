Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
07 октября 2025, 14:47
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 октября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 7 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Ювентус (Ж) – Бенфика (Ж)

Ggbet 1.50 – 4.25 – 5.62

22:00 Барселона (Ж) – Бавария (Ж)

Ggbet 1.09 – 8.00 – 20.00

22:30 Украина U-20 – Испания U-20

Ggbet 4.85 – 3.66 – 1.70

ТЕННИС

15:30 Аранча Рус – Александра Олейникова

Ggbet 2.37 – 1.55

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.

