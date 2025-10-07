Первая лига. Лидеры идут в отрыв
Cостоялись поединки девятого тура Первой лиги
В целом голов в этом туре было не много, а именно 14 в восьми поединках. Предлагаем вашему вниманию самые интересные моменты этих матчей.
Хозяева тура
Стоит выделить домашние победы в матчах с непростыми соперниками в исполнении «Прикарпатья» и «Виктории». Команда из Ивано-Франковска со счетом 1:0 обыграла крепкую «Ворсклу», а коллектив из Сум взял три очка в противостоянии с ФК ЮКСА (2:0).
Голеадор тура
Забитый мяч Андрея Хомы позволил «Прикарпатью» переиграть на своей территории «Ворсклу». На данный момент у нападающего команды из Ивано-Франковска 6 забитых мячей в активе, и он является лучшим голеадором Первой лиги.
Мастерство тура
«Ингулец» и «Буковина» также записали в свой актив домашние виктории с аналогичным результатом 2:0. Команда из Петрово выиграла у «Феникс-Мариуполя», а коллектив из Черновцов одержал победу в поединке с «Металлистом».
После этих матчей «Ингулец» с 16 очками поднялся на четвертое место, а «Буковина» с 23 баллами закрепилась на второй позиции. Эти победы еще раз доказывают, что обе команды подошли к этому сезону в хорошей форме.
Ничья тура
Единственная мировая, в которой были голы, была зафиксирована в поединке «Чернигов» – «Подолье», который завершился вничью 1:1.
Маэстро тура
Устроил феерию в поединке «Агробизнес» – «Металлург» форвард хозяев Максим Войтиховский. Нападающий команды из Волочиска оформил дубль, а также совершил замечательный соло-проход в эпизоде с голом от Богдана Козака. Таким образом, Войтиховский принял участие во всех трех голах «Агробизнеса», который на своем поле победил запорожскую команду со счетом 3:0.
Кстати, у Войтиховского также шесть голов, как и у Хомы, но Макс два мяча забил с одиннадцатиметровой отметки.
Засуха тура
Единственная нулевая ничья была зафиксирована в поединке «Левый Берег» – «Нива». После этой встречи команды идут по соседству в турнирной таблице Первой лиги, а именно на пятом и шестом местах соответственно.
Лидер тура
«Черноморец» продолжил набирать очки. На этот раз одесская команда на выезде со счетом 2:0 обыграла «Пробий», благодаря голам от Виталия Ермакова и Николая Когута.
На данный момент «моряки» с 25 очками идут на первом месте в Первой лиге.
Чего ждать?
«Ворскла» на своем поле примет «Чернигов», а «Пробий» поедет в Запорожье на матч с «Металлургом». «Ингульцу» будет противостоять «Агробизнес», а «Ниве» – «Буковина».
«Подолье» встретится с «Левым Берегом», а ЮКСА поспорит кто сильнее с «Прикарпатьем». «Феникс-Мариуоль» сразится с «Металлистом», а «Виктория» приедет в гости в Одессу к лидеру Первой лиги «Черноморцу».
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Черноморец
|9
|8
|1
|0
|17 - 2
|09.10.25 14:30 Черноморец - Виктория04.10.25 Пробой 0:2 Черноморец28.09.25 Черноморец 1:0 Агробизнес20.09.25 Ингулец 2:3 Черноморец13.09.25 Черноморец 3:0 Металлург Зп07.09.25 Черноморец 2:0 Феникс-Мариуполь
|25
|2
|Буковина
|9
|7
|2
|0
|20 - 8
|08.10.25 16:00 Нива Тернополь - Буковина04.10.25 Буковина 2:0 Металлист29.09.25 Феникс-Мариуполь 2:3 Буковина22.09.25 Левый берег 1:3 Буковина12.09.25 Буковина 4:1 Чернигов05.09.25 Прикарпатье 1:2 Буковина
|23
|3
|Агробизнес
|9
|5
|3
|1
|9 - 2
|08.10.25 13:00 Ингулец - Агробизнес04.10.25 Агробизнес 3:0 Металлург Зп28.09.25 Черноморец 1:0 Агробизнес19.09.25 Агробизнес 1:0 ЮКСА14.09.25 Ворскла 0:0 Агробизнес06.09.25 Агробизнес 2:1 Подолье
|18
|4
|Ингулец
|9
|4
|4
|1
|16 - 7
|08.10.25 13:00 Ингулец - Агробизнес03.10.25 Ингулец 2:0 Феникс-Мариуполь29.09.25 Металлург Зп 0:0 Ингулец20.09.25 Ингулец 2:3 Черноморец14.09.25 ЮКСА 0:0 Ингулец07.09.25 Ингулец 3:0 Ворскла
|16
|5
|Нива Тернополь
|9
|4
|4
|1
|10 - 8
|08.10.25 16:00 Нива Тернополь - Буковина04.10.25 Левый берег 0:0 Нива Тернополь28.09.25 Нива Тернополь 2:0 Чернигов22.09.25 Прикарпатье 1:1 Нива Тернополь13.09.25 Нива Тернополь 2:1 Виктория05.09.25 Пробой 1:2 Нива Тернополь
|16
|6
|Левый берег
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|08.10.25 15:00 Подолье - Левый берег04.10.25 Левый берег 0:0 Нива Тернополь29.09.25 Металлист 0:1 Левый берег22.09.25 Левый берег 1:3 Буковина11.09.25 Феникс-Мариуполь 1:0 Левый берег29.08.25 Левый берег 2:1 Прикарпатье
|13
|7
|Ворскла
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|08.10.25 12:00 Ворскла - Чернигов03.10.25 Прикарпатье 1:0 Ворскла27.09.25 Ворскла 1:1 Виктория20.09.25 Пробой 0:2 Ворскла14.09.25 Ворскла 0:0 Агробизнес07.09.25 Ингулец 3:0 Ворскла
|12
|8
|Прикарпатье
|9
|3
|2
|4
|11 - 12
|09.10.25 12:00 ЮКСА - Прикарпатье03.10.25 Прикарпатье 1:0 Ворскла28.09.25 Подолье 2:1 Прикарпатье22.09.25 Прикарпатье 1:1 Нива Тернополь13.09.25 Металлист 2:2 Прикарпатье05.09.25 Прикарпатье 1:2 Буковина
|11
|9
|Виктория
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|09.10.25 14:30 Черноморец - Виктория05.10.25 Виктория 2:0 ЮКСА27.09.25 Ворскла 1:1 Виктория21.09.25 Виктория 0:0 Подолье13.09.25 Нива Тернополь 2:1 Виктория06.09.25 Виктория 1:0 Металлист
|11
|10
|ЮКСА
|9
|2
|3
|4
|4 - 7
|09.10.25 12:00 ЮКСА - Прикарпатье05.10.25 Виктория 2:0 ЮКСА27.09.25 ЮКСА 0:0 Пробой19.09.25 Агробизнес 1:0 ЮКСА14.09.25 ЮКСА 0:0 Ингулец07.09.25 Металлург Зп 0:3 ЮКСА
|9
|11
|Феникс-Мариуполь
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|09.10.25 13:15 Феникс-Мариуполь - Металлист03.10.25 Ингулец 2:0 Феникс-Мариуполь29.09.25 Феникс-Мариуполь 2:3 Буковина21.09.25 Металлург Зп 1:1 Феникс-Мариуполь11.09.25 Феникс-Мариуполь 1:0 Левый берег07.09.25 Черноморец 2:0 Феникс-Мариуполь
|8
|12
|Подолье
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|08.10.25 15:00 Подолье - Левый берег04.10.25 Чернигов 1:1 Подолье28.09.25 Подолье 2:1 Прикарпатье21.09.25 Виктория 0:0 Подолье12.09.25 Подолье 1:1 Пробой06.09.25 Агробизнес 2:1 Подолье
|7
|13
|Пробой
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|08.10.25 15:00 Металлург Зп - Пробой04.10.25 Пробой 0:2 Черноморец27.09.25 ЮКСА 0:0 Пробой20.09.25 Пробой 0:2 Ворскла12.09.25 Подолье 1:1 Пробой05.09.25 Пробой 1:2 Нива Тернополь
|6
|14
|Металлург Зп
|9
|1
|3
|5
|4 - 15
|08.10.25 15:00 Металлург Зп - Пробой04.10.25 Агробизнес 3:0 Металлург Зп29.09.25 Металлург Зп 0:0 Ингулец25.09.25 Металлург Зп 1:3 Металлист21.09.25 Металлург Зп 1:1 Феникс-Мариуполь13.09.25 Черноморец 3:0 Металлург Зп
|6
|15
|Металлист
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|09.10.25 13:15 Феникс-Мариуполь - Металлист04.10.25 Буковина 2:0 Металлист29.09.25 Металлист 0:1 Левый берег25.09.25 Металлург Зп 1:3 Металлист13.09.25 Металлист 2:2 Прикарпатье06.09.25 Виктория 1:0 Металлист
|5
|16
|Чернигов
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|08.10.25 12:00 Ворскла - Чернигов04.10.25 Чернигов 1:1 Подолье28.09.25 Нива Тернополь 2:0 Чернигов12.09.25 Буковина 4:1 Чернигов31.08.25 Феникс-Мариуполь 1:0 Чернигов17.08.25 Прикарпатье 0:3 Чернигов
|4
