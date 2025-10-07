Первая лига. Лидеры идут в отрыв

В целом голов в этом туре было не много, а именно 14 в восьми поединках. Предлагаем вашему вниманию самые интересные моменты этих матчей.

Хозяева тура

Стоит выделить домашние победы в матчах с непростыми соперниками в исполнении «Прикарпатья» и «Виктории». Команда из Ивано-Франковска со счетом 1:0 обыграла крепкую «Ворсклу», а коллектив из Сум взял три очка в противостоянии с ФК ЮКСА (2:0).

Голеадор тура

Забитый мяч Андрея Хомы позволил «Прикарпатью» переиграть на своей территории «Ворсклу». На данный момент у нападающего команды из Ивано-Франковска 6 забитых мячей в активе, и он является лучшим голеадором Первой лиги.

Мастерство тура

«Ингулец» и «Буковина» также записали в свой актив домашние виктории с аналогичным результатом 2:0. Команда из Петрово выиграла у «Феникс-Мариуполя», а коллектив из Черновцов одержал победу в поединке с «Металлистом».

После этих матчей «Ингулец» с 16 очками поднялся на четвертое место, а «Буковина» с 23 баллами закрепилась на второй позиции. Эти победы еще раз доказывают, что обе команды подошли к этому сезону в хорошей форме.

Ничья тура

Единственная мировая, в которой были голы, была зафиксирована в поединке «Чернигов» – «Подолье», который завершился вничью 1:1.

Маэстро тура

Устроил феерию в поединке «Агробизнес» – «Металлург» форвард хозяев Максим Войтиховский. Нападающий команды из Волочиска оформил дубль, а также совершил замечательный соло-проход в эпизоде с голом от Богдана Козака. Таким образом, Войтиховский принял участие во всех трех голах «Агробизнеса», который на своем поле победил запорожскую команду со счетом 3:0.

Кстати, у Войтиховского также шесть голов, как и у Хомы, но Макс два мяча забил с одиннадцатиметровой отметки.

Засуха тура

Единственная нулевая ничья была зафиксирована в поединке «Левый Берег» – «Нива». После этой встречи команды идут по соседству в турнирной таблице Первой лиги, а именно на пятом и шестом местах соответственно.

Лидер тура

«Черноморец» продолжил набирать очки. На этот раз одесская команда на выезде со счетом 2:0 обыграла «Пробий», благодаря голам от Виталия Ермакова и Николая Когута.

На данный момент «моряки» с 25 очками идут на первом месте в Первой лиге.

Чего ждать?

«Ворскла» на своем поле примет «Чернигов», а «Пробий» поедет в Запорожье на матч с «Металлургом». «Ингульцу» будет противостоять «Агробизнес», а «Ниве» – «Буковина».

«Подолье» встретится с «Левым Берегом», а ЮКСА поспорит кто сильнее с «Прикарпатьем». «Феникс-Мариуоль» сразится с «Металлистом», а «Виктория» приедет в гости в Одессу к лидеру Первой лиги «Черноморцу».