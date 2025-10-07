Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
07 октября 2025, 14:14
0

Первая лига. Лидеры идут в отрыв

Cостоялись поединки девятого тура Первой лиги

Первая лига. Лидеры идут в отрыв
ФК Черноморец

В целом голов в этом туре было не много, а именно 14 в восьми поединках. Предлагаем вашему вниманию самые интересные моменты этих матчей.

Хозяева тура

Стоит выделить домашние победы в матчах с непростыми соперниками в исполнении «Прикарпатья» и «Виктории». Команда из Ивано-Франковска со счетом 1:0 обыграла крепкую «Ворсклу», а коллектив из Сум взял три очка в противостоянии с ФК ЮКСА (2:0).

Голеадор тура

Забитый мяч Андрея Хомы позволил «Прикарпатью» переиграть на своей территории «Ворсклу». На данный момент у нападающего команды из Ивано-Франковска 6 забитых мячей в активе, и он является лучшим голеадором Первой лиги.

Мастерство тура

«Ингулец» и «Буковина» также записали в свой актив домашние виктории с аналогичным результатом 2:0. Команда из Петрово выиграла у «Феникс-Мариуполя», а коллектив из Черновцов одержал победу в поединке с «Металлистом».

После этих матчей «Ингулец» с 16 очками поднялся на четвертое место, а «Буковина» с 23 баллами закрепилась на второй позиции. Эти победы еще раз доказывают, что обе команды подошли к этому сезону в хорошей форме.

Ничья тура

Единственная мировая, в которой были голы, была зафиксирована в поединке «Чернигов» – «Подолье», который завершился вничью 1:1.

Маэстро тура

Устроил феерию в поединке «Агробизнес» – «Металлург» форвард хозяев Максим Войтиховский. Нападающий команды из Волочиска оформил дубль, а также совершил замечательный соло-проход в эпизоде с голом от Богдана Козака. Таким образом, Войтиховский принял участие во всех трех голах «Агробизнеса», который на своем поле победил запорожскую команду со счетом 3:0.

Кстати, у Войтиховского также шесть голов, как и у Хомы, но Макс два мяча забил с одиннадцатиметровой отметки.

Засуха тура

Единственная нулевая ничья была зафиксирована в поединке «Левый Берег» – «Нива». После этой встречи команды идут по соседству в турнирной таблице Первой лиги, а именно на пятом и шестом местах соответственно.

Лидер тура

«Черноморец» продолжил набирать очки. На этот раз одесская команда на выезде со счетом 2:0 обыграла «Пробий», благодаря голам от Виталия Ермакова и Николая Когута.

На данный момент «моряки» с 25 очками идут на первом месте в Первой лиге.

Чего ждать?

«Ворскла» на своем поле примет «Чернигов», а «Пробий» поедет в Запорожье на матч с «Металлургом». «Ингульцу» будет противостоять «Агробизнес», а «Ниве» – «Буковина».

«Подолье» встретится с «Левым Берегом», а ЮКСА поспорит кто сильнее с «Прикарпатьем». «Феникс-Мариуоль» сразится с «Металлистом», а «Виктория» приедет в гости в Одессу к лидеру Первой лиги «Черноморцу».

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Черноморец 9 8 1 0 17 - 2 09.10.25 14:30 Черноморец - Виктория04.10.25 Пробой 0:2 Черноморец28.09.25 Черноморец 1:0 Агробизнес20.09.25 Ингулец 2:3 Черноморец13.09.25 Черноморец 3:0 Металлург Зп07.09.25 Черноморец 2:0 Феникс-Мариуполь 25
2 Буковина 9 7 2 0 20 - 8 08.10.25 16:00 Нива Тернополь - Буковина04.10.25 Буковина 2:0 Металлист29.09.25 Феникс-Мариуполь 2:3 Буковина22.09.25 Левый берег 1:3 Буковина12.09.25 Буковина 4:1 Чернигов05.09.25 Прикарпатье 1:2 Буковина 23
3 Агробизнес 9 5 3 1 9 - 2 08.10.25 13:00 Ингулец - Агробизнес04.10.25 Агробизнес 3:0 Металлург Зп28.09.25 Черноморец 1:0 Агробизнес19.09.25 Агробизнес 1:0 ЮКСА14.09.25 Ворскла 0:0 Агробизнес06.09.25 Агробизнес 2:1 Подолье 18
4 Ингулец 9 4 4 1 16 - 7 08.10.25 13:00 Ингулец - Агробизнес03.10.25 Ингулец 2:0 Феникс-Мариуполь29.09.25 Металлург Зп 0:0 Ингулец20.09.25 Ингулец 2:3 Черноморец14.09.25 ЮКСА 0:0 Ингулец07.09.25 Ингулец 3:0 Ворскла 16
5 Нива Тернополь 9 4 4 1 10 - 8 08.10.25 16:00 Нива Тернополь - Буковина04.10.25 Левый берег 0:0 Нива Тернополь28.09.25 Нива Тернополь 2:0 Чернигов22.09.25 Прикарпатье 1:1 Нива Тернополь13.09.25 Нива Тернополь 2:1 Виктория05.09.25 Пробой 1:2 Нива Тернополь 16
6 Левый берег 8 4 1 3 9 - 9 08.10.25 15:00 Подолье - Левый берег04.10.25 Левый берег 0:0 Нива Тернополь29.09.25 Металлист 0:1 Левый берег22.09.25 Левый берег 1:3 Буковина11.09.25 Феникс-Мариуполь 1:0 Левый берег29.08.25 Левый берег 2:1 Прикарпатье 13
7 Ворскла 9 3 3 3 8 - 7 08.10.25 12:00 Ворскла - Чернигов03.10.25 Прикарпатье 1:0 Ворскла27.09.25 Ворскла 1:1 Виктория20.09.25 Пробой 0:2 Ворскла14.09.25 Ворскла 0:0 Агробизнес07.09.25 Ингулец 3:0 Ворскла 12
8 Прикарпатье 9 3 2 4 11 - 12 09.10.25 12:00 ЮКСА - Прикарпатье03.10.25 Прикарпатье 1:0 Ворскла28.09.25 Подолье 2:1 Прикарпатье22.09.25 Прикарпатье 1:1 Нива Тернополь13.09.25 Металлист 2:2 Прикарпатье05.09.25 Прикарпатье 1:2 Буковина 11
9 Виктория 9 3 2 4 8 - 10 09.10.25 14:30 Черноморец - Виктория05.10.25 Виктория 2:0 ЮКСА27.09.25 Ворскла 1:1 Виктория21.09.25 Виктория 0:0 Подолье13.09.25 Нива Тернополь 2:1 Виктория06.09.25 Виктория 1:0 Металлист 11
10 ЮКСА 9 2 3 4 4 - 7 09.10.25 12:00 ЮКСА - Прикарпатье05.10.25 Виктория 2:0 ЮКСА27.09.25 ЮКСА 0:0 Пробой19.09.25 Агробизнес 1:0 ЮКСА14.09.25 ЮКСА 0:0 Ингулец07.09.25 Металлург Зп 0:3 ЮКСА 9
11 Феникс-Мариуполь 9 2 2 5 6 - 12 09.10.25 13:15 Феникс-Мариуполь - Металлист03.10.25 Ингулец 2:0 Феникс-Мариуполь29.09.25 Феникс-Мариуполь 2:3 Буковина21.09.25 Металлург Зп 1:1 Феникс-Мариуполь11.09.25 Феникс-Мариуполь 1:0 Левый берег07.09.25 Черноморец 2:0 Феникс-Мариуполь 8
12 Подолье 9 1 4 4 7 - 14 08.10.25 15:00 Подолье - Левый берег04.10.25 Чернигов 1:1 Подолье28.09.25 Подолье 2:1 Прикарпатье21.09.25 Виктория 0:0 Подолье12.09.25 Подолье 1:1 Пробой06.09.25 Агробизнес 2:1 Подолье 7
13 Пробой 9 1 3 5 8 - 15 08.10.25 15:00 Металлург Зп - Пробой04.10.25 Пробой 0:2 Черноморец27.09.25 ЮКСА 0:0 Пробой20.09.25 Пробой 0:2 Ворскла12.09.25 Подолье 1:1 Пробой05.09.25 Пробой 1:2 Нива Тернополь 6
14 Металлург Зп 9 1 3 5 4 - 15 08.10.25 15:00 Металлург Зп - Пробой04.10.25 Агробизнес 3:0 Металлург Зп29.09.25 Металлург Зп 0:0 Ингулец25.09.25 Металлург Зп 1:3 Металлист21.09.25 Металлург Зп 1:1 Феникс-Мариуполь13.09.25 Черноморец 3:0 Металлург Зп 6
15 Металлист 8 1 2 5 7 - 11 09.10.25 13:15 Феникс-Мариуполь - Металлист04.10.25 Буковина 2:0 Металлист29.09.25 Металлист 0:1 Левый берег25.09.25 Металлург Зп 1:3 Металлист13.09.25 Металлист 2:2 Прикарпатье06.09.25 Виктория 1:0 Металлист 5
16 Чернигов 7 1 1 5 6 - 11 08.10.25 12:00 Ворскла - Чернигов04.10.25 Чернигов 1:1 Подолье28.09.25 Нива Тернополь 2:0 Чернигов12.09.25 Буковина 4:1 Чернигов31.08.25 Феникс-Мариуполь 1:0 Чернигов17.08.25 Прикарпатье 0:3 Чернигов 4
Полная таблица

статьи обзор тура Первой лиги
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
